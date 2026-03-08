“شام كاش”: حسابات المستخدمين آمنة وتمت معالجة الخلل الفني

دمشق-سانا

أكدت إدارة تطبيق شام كاش “Sham Cash” أن حسابات جميع المستخدمين آمنة وسليمة بالكامل، ولا يوجد أي اختراق أو تسريب للبيانات، مبينةً أن جميع السيرفرات وقواعد البيانات تعمل بشكل طبيعي دون أي تأثر.

وأوضحت إدارة التطبيق في بيان اليوم الأحد، أن الخلل الذي طرأ مؤخراً على التطبيق لم يكن نتيجة أي اختراق أو مشكلة أمنية كما تم تداوله، وإنما نتيجة تبليغ ممنهج ومتكرر على “دومين” التطبيق من قبل مجموعة من الأشخاص، ما أدى إلى إيقافه بشكل مؤقت من قبل مزود خدمة الاستضافة وفق السياسات المعتمدة لديه.

وبينت إدارة التطبيق، أنه تمت معالجة الخلل الفني، وإعادة الخدمة للعمل بشكل طبيعي، داعيةً المستخدمين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب تداول الشائعات.

‏وكان عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، ‏تداول مؤخراً، معلومات غير دقيقة حول توقف خدمات التطبيق، ما استدعى توضيحاً من إدارته لنفي الشائعات.

ويعد شام كاش “Sham Cash” تطبيقاً للمحفظة الإلكترونية، يهدف إلى تسهيل المعاملات المالية الرقمية، مثل دفع الرواتب، وسداد فواتير الكهرباء، والتحويلات المالية الفورية، ويتيح إيداع وسحب الأموال عبر شبكة من الوكلاء المعتمدين ومحال الصرافة في مختلف المحافظات السورية.