وزير الطوارئ: وفاة 7 مواطنين غرقاً بينهم 5 أطفال ورجل بحادث سير جراء السيول

دمشق-سانا

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح وفاة 7 مواطنين قضوا غرقاً بينهم 5 أطفال، إضافة إلى رجل ‏توفي جراء حادث سير ناجم عن السيول، بينما تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 60 مدنياً بعد ‏أن حاصرت السيول مركباتهم، ولا يزال 4 أشخاص في عداد المفقودين وتجري ‏عمليات بحث مكثفة للعثور عليهم.

وأوضح الصالح عبر حسابه على منصة (X) اليوم الجمعة، أن فرق الوزارة تواصل لليوم الثالث على التوالي الاستجابة للفعالية الجوية المترافقة بأمطار غزيرة أدت لتشكل السيول والفيضانات، مبيناً أن فرق الدفاع المدني نفذت حتى صباح اليوم أكثر من 550 استجابة ميدانية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة وحماة إدلب وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا.

‏900 بلاغ وصل لفرق الاستجابة

وأشار الصالح إلى أن عدد البلاغات الواردة إلى فرق الاستجابة تجاوز 900 بلاغ، يجري التعامل معها وفقاً لترتيب الأولويات، مع إعطاء الأولوية للحالات المهددة للحياة، تليها حماية الممتلكات وتأمين الطرق والمرافق العامة.

ولفت إلى أن فرق الوزارة نفذت عمليات إخلاء آمن لمدرستين تضمان أكثر من 350 طالباً، إضافة لتنسيق إخلاء 375 عائلة من مخيمات في الرقة، والاستجابة لـ 7 مخيمات في ريفي حلب وإدلب إلى جانب أعمال واسعة لشفط المياه المتجمعة وتصريفها من الأحياء السكنية والمنازل والمرافق العامة، شملت نحو 250 منزلاً ومرفقاً عامّاً، من بينها مستشفيان ومدارس وأفران.

وذكر الصالح أن الفرق استجابت لبلاغات تتعلق بسحب أكثر من 150 سيارة علقت في السيول، إضافة لتصريف المياه من أكثر من 100 موقع في الطرقات الرئيسية، مؤكداً أن فرق الوزارة تواصل انتشارها الميداني في المناطق المتأثرة، والاستجابة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدة للأهالي.

وشهدت معظم المناطق السورية منذ عصر الثلاثاء الماضي أمطاراً غزيرة وخاصة المناطق الشمالية والشرقية، ما أدى لتشكل السيول والفيضانات وقطع العديد من الطرق.