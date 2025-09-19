قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف درعا الغربي وتنسحب بعد وقت قصير

درعا-سانا

توغلت صباح اليوم قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من سبع سيارات عسكرية في قرية عابدين وأطراف قرية كويا بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

وأفاد مراسل سانا بأن القوة توغلت في قرية عابدين وأطراف قرية كويا وبقيت في المنطقة لفترة وجيزة قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة، دون تسجيل أي اشتباكات أو احتكاك مباشر مع الأهالي.

وكانت قوات الاحتلال توغلت فجر أمس الأول في قرى أوفانيا وخان أرنبة وجباثا الخشب في ريف القنيطرة، وداهمت عدداً من المنازل واعتقلت أربعة مواطنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وتدين سوريا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.