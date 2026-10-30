إخماد حريق محدود في صالة قيد الإنشاء بمطار دمشق الدولي

دمشق-سانا
أخمدت فرق الإطفاء في مطار دمشق الدولي، اليوم الجمعة، حريقاً محدوداً اندلع على سطح الصالة الثانية قيد الإنشاء، دون تسجيل إصابات بشرية أو تأثر حركة الملاحة الجوية والعمليات التشغيلية في المطار.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في بيان لها بمنشور عبر قناتها على التلغرام، أن الحريق اندلع قرابة الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، واستجابت فرق الإطفاء والإسعاف التابعة للمطار بشكل فوري، وتمكنت من إخماده في وقت قياسي، والحيلولة دون امتداده إلى أجزاء أخرى من الموقع.
تحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته
وأضافت الهيئة أن رئيسها عمر الحصري، يرافقه عدد من مديري الإدارات المعنية، تفقد موقع الحريق واطّلع على الأضرار والإجراءات المتخذة، ووجّه إلى فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائجه.
وذكرت الهيئة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق ناجم عن خلل فني عرضي وقع خلال تنفيذ أعمال عزل سطح المبنى الجديد، بينما اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية، ولم يطرأ أي تأثير على حركة الملاحة الجوية أو العمليات التشغيلية في المطار، التي استمرت بصورة طبيعية ومنتظمة.
وأكدت الهيئة استمرار الإجراءات الفنية والتحقيقات اللازمة لتحديد ملابسات الحادث وتقييم الأضرار، مشددة على أن سلامة المطار واستمرارية عملياته التشغيلية تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن الجهات المعنية تتابع استكمال الإجراءات اللازمة وتقييم الأضرار، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات عند توافرها.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تواصل تنفيذ مشاريع تطوير مطار دمشق الدولي، بهدف رفع جاهزيته التشغيلية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.