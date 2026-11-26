واشنطن-سانا‏

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء على صفقة بيع عسكرية محتملة لأوكرانيا بقيمة ‌‏621.9 مليون دولار، تشمل معدات وخدمات دعم وصيانة لطائرات إف-16.‏

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحزمة المطلوبة من الحكومة الأوكرانية تتضمن أجهزة التشغيل ‏والشحنات الدافعة، ومعدات مخبرية، وخدمات دعم النقل، على أن تُضاف إلى صفقة سابقة ‏كانت قيمتها دون الحد الذي يستوجب إخطار الكونغرس.‏

وبحسب الإعلان، ستموّل الصفقة من مخصصات برنامج «‏JUMPSTART‏» المقدمة من ‏بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج، دون استخدام أي أموال أمريكية.‏

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن الصفقة من شأنها تعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات ‏الحالية والمستقبلية، ودعم مهام الدفاع عن النفس والأمن الإقليمي، ولا سيما تعزيز قدراتها في ‏مجال الدفاع الجوي.‏

وأواخر الشهر الماضي وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع عسكرية محتملة ‏لأوكرانيا تتضمن 500 صاروخ اعتراضي متطور من طراز “باتريوت ‏PAC-3 MSE‏” ‏ومعدات وخدمات دعم مرتبطة بها، بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ 2.1 مليار دولار، على أن تُموّل ‏بالكامل من مساهمات الشركاء والحلفاء الأوروبيين والدوليين، دون استخدام أموال أمريكية.‏