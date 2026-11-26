واشنطن-سانا
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء على صفقة بيع عسكرية محتملة لأوكرانيا بقيمة 621.9 مليون دولار، تشمل معدات وخدمات دعم وصيانة لطائرات إف-16.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الحزمة المطلوبة من الحكومة الأوكرانية تتضمن أجهزة التشغيل والشحنات الدافعة، ومعدات مخبرية، وخدمات دعم النقل، على أن تُضاف إلى صفقة سابقة كانت قيمتها دون الحد الذي يستوجب إخطار الكونغرس.
وبحسب الإعلان، ستموّل الصفقة من مخصصات برنامج «JUMPSTART» المقدمة من بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج، دون استخدام أي أموال أمريكية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن الصفقة من شأنها تعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، ودعم مهام الدفاع عن النفس والأمن الإقليمي، ولا سيما تعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي.
وأواخر الشهر الماضي وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع عسكرية محتملة لأوكرانيا تتضمن 500 صاروخ اعتراضي متطور من طراز “باتريوت PAC-3 MSE” ومعدات وخدمات دعم مرتبطة بها، بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ 2.1 مليار دولار، على أن تُموّل بالكامل من مساهمات الشركاء والحلفاء الأوروبيين والدوليين، دون استخدام أموال أمريكية.