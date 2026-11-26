دمشق-سانا

أطلقت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة منصتها الرقمية المتكاملة، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين والحرفيين إلى المعلومات الرسمية والخدمات المتعلقة بقطاع المعادن الثمينة، بما يسهم في توفير المعلومات الدقيقة وتبسيط الإجراءات.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على تلغرام، اليوم الأربعاء، أن المنصة تتيح عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي، متابعة النشرة اليومية لأسعار الذهب والفضة، والاطلاع على التعليمات والقرارات والضوابط الناظمة لعمل الصاغة والورشات، إضافة إلى الوصول إلى الخدمات الإلكترونية وتقديم الاستفسارات الرسمية.

ولفتت إلى أن إطلاق المنصة يأتي في إطار تطوير خدماتها الرقمية وتعزيز التواصل مع المواطنين والعاملين في قطاع المعادن الثمينة، وتوفير مرجع إلكتروني موثوق للمعلومات والقرارات الصادرة عنها.

ويمكن للمواطنين والحرفيين زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة عبر الرابط.

وتأسست الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا في شباط 2025، بهدف ‏تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ‏ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير ‏الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.‏