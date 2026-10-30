السيول تتسبب بأضرار في اتصالات دير الزور واستنفار فني لإصلاح الكابلات ‏المتضررة

دير الزور-سانا‏

تسببت السيول الجارفة التي شهدتها محافظة دير الزور أمس الخميس، بأضرار ‏في شبكة الاتصالات، أدت إلى خروج كابلات ضوئية رئيسية تربط المحافظة ‏بحمص وحلب عن الخدمة، بينما تواصل الورشات الفنية أعمال الصيانة لإعادة ‏الاتصالات إلى طبيعتها.‏

وأوضح مدير فرع اتصالات دير الزور أنس الياسين لـ سانا، اليوم الجمعة، أن ‏العطل الأول طال كبل حمص- دير الزور نتيجة السيول، ما استدعى استنفار ‏الفرق الفنية، قبل أن يسجل قطع آخر في كبل حلب- دير الزور بمنطقة الكبر.‏

وأضاف الياسين، أنه جرى تقسيم الفرق إلى ورشتين، توجهت الأولى نحو منطقة ‏هريبشة، والثانية إلى الكبر، حيث تمكنت الأخيرة من إصلاح قطعين في الكبل ‏الضوئي وإعادة الخدمة إلى المنطقة، بينما حالت السيول الجارفة دون تمكن ‏ورشة هريبشة من الوصول إلى موقع العطل وتنفيذ أعمال الصيانة.‏

وأشار مدير فرع الاتصالات إلى أن عطلاً جديداً طرأ لاحقاً على كبل دير الزور- ‏حلي أثّر قطعه في منطقة المنصورة بين الطبقة والرقة، ما استدعى التنسيق مع ‏ورشات الصيانة في الرقة وحلب، حيث تعذر العمل على إصلاحه أمس بسبب ‏السيول، مبيناً أن الورشات توجهت اليوم إلى موقع العطل وبدأت أعمال ‏الإصلاح تزامناً مع تحرك الفرق نحو منطقة هريبشة بعد فتح الطريق لتقييم ‏الأضرار، وتحديد متطلبات إعادة الكبل إلى الخدمة، بينما تواصل ورشات الرقة ‏العمل على إعادة وصل كبل حلب – دير الزور.‏

وتسببت السيول التي شهدتها دير الزور والرقة أمس بقطع عدد من الطرق ‏وإلحاق أضرار بشبكة الاتصالات، وسط استنفار الفرق الفنية لمعالجة الأعطال ‏وإعادة الخدمات.‏