الجمعة 30 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: إغلاق طريق دير الزور- دمشق بسبب السيول الجارفة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

إغلاق طريق دير الزور- دمشق بسبب السيول الجارفة

photo 2026 10 30 01 33 10 2 إغلاق طريق دير الزور- دمشق بسبب السيول الجارفة
سيول جارفة على طريق دير الزور دمشق-الدفاع المدني السوري

دير الزور-سانا

أعلن فرع العمليات في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة ديرالزور إغلاق طريق ديرالزور دمشق جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها المنطقة.

وأوضح مصدر في فرع العمليات، في تصريحٍ لـ “سانا”، أن قرار الإغلاق جاء بسبب السيول الجارفة وتدهور حالة الطريق، حرصاً على سلامة المواطنين وحياتهم.

وكان قسم العمليات في فرع أمن الطرق بمحافظة دير الزور قد أعلن في وقت سابق اليوم عن فتح طريق “دير الزور – دمشق” جزئياً، بما يسمح بعبور السيارات الصغيرة وسيارات نقل البضائع، بالتنسيق مع حواجز أمن البادية.

وفي السياق ذاته، تمكنت عناصر الدفاع المدني من إجلاء ركاب حافلة انحرفت عن مسارها جراء السيول على الطريق ذاته مساء اليوم الخميس، دون تسجيل أضرار بشرية.

يُذكر أن محافظات الرقة والحسكة ودير الزور شهدت هطولات مطرية غزيرة ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما أدى إلى تشكل الفيضانات والسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات الرئيسية والفرعية.

أكثر من مليون مسافر عبر منفذ السلامة الحدودي مع تركيا منذ مطلع العام
إخماد حريق طال مساحات مزروعة بأشجار مثمرة في منطقة ضهر الجبل بالسويداء
وزير الكهرباء يطلع على واقع العمل في محطة توليد تشرين الحرارية والمقترحات الواجب تنفيذها
فتح صناديق الاقتراع الخميس المقبل في رأس العين وتل أبيض ودمشق لانتخاب 3 أعضاء لمجلس الشعب
استعداداً لفصل الشتاء.. صيانة شاملة لشبكات الطرق في دمشق وريفها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك