إغلاق طريق دير الزور- دمشق بسبب السيول الجارفة

دير الزور-سانا

أعلن فرع العمليات في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة ديرالزور إغلاق طريق ديرالزور دمشق جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها المنطقة.

وأوضح مصدر في فرع العمليات، في تصريحٍ لـ “سانا”، أن قرار الإغلاق جاء بسبب السيول الجارفة وتدهور حالة الطريق، حرصاً على سلامة المواطنين وحياتهم.

وكان قسم العمليات في فرع أمن الطرق بمحافظة دير الزور قد أعلن في وقت سابق اليوم عن فتح طريق “دير الزور – دمشق” جزئياً، بما يسمح بعبور السيارات الصغيرة وسيارات نقل البضائع، بالتنسيق مع حواجز أمن البادية.

وفي السياق ذاته، تمكنت عناصر الدفاع المدني من إجلاء ركاب حافلة انحرفت عن مسارها جراء السيول على الطريق ذاته مساء اليوم الخميس، دون تسجيل أضرار بشرية.

يُذكر أن محافظات الرقة والحسكة ودير الزور شهدت هطولات مطرية غزيرة ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما أدى إلى تشكل الفيضانات والسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات الرئيسية والفرعية.