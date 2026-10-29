الجمعة 30 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: مدير منطقة الطبقة: إعادة فتح طريق الرقة – حلب أمام السيارات الصغيرة تمهيداً لفتحه بالكامل
بحث
بحث
sana-logo-mobile

مدير منطقة الطبقة: إعادة فتح طريق الرقة – حلب أمام السيارات الصغيرة تمهيداً لفتحه بالكامل

photo 2026 10 29 20 52 23 مدير منطقة الطبقة: إعادة فتح طريق الرقة - حلب أمام السيارات الصغيرة تمهيداً لفتحه بالكامل
إعادة فتح الطريق الدولي بين الرقة وحلب أمام السيارات الصغيرة -مديرية إعلام الرقة

الرقة-سانا

أعلن مدير منطقة الطبقة في محافظة الرقة محمود الشيخ موسى، اليوم الخميس، إعادة فتح الطريق الدولي بين الرقة وحلب أمام السيارات الصغيرة فقط بعد تنفيذ إجراءات إسعافية مؤقتة لتأمين حركة المرور.

ونقلت مديرية إعلام الرقة عبر قناتها على تلغرام عن الشيخ موسى تأكيده أن الطريق سيُفتح لاحقاً أمام جميع أنواع المركبات بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد الشيخ موسى ضرورة الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية حفاظاً على سلامة الجميع.

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطولات مطرية رعدية ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.

الحافلة الثقافية تحطّ في درعا وتنعش ذاكرة الطفولة بأنشطة تفاعلية
الدفاع المدني السوري يحذّر من مخاطر الآبار المفتوحة ويدعو إلى نشر الوعي حولها
إدخال أول قافلة مساعدات عبر طريق دمشق – السويداء
الداخلية: لن نسمح لأي فرد أو جهة باستغلال الساحة السورية للإضرار بروابط الأخوة العربية
وزير الإعلام يبحث مع وفد من معهد الشرق الأوسط التعاون الإعلامي المشترك
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك