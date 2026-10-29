مدير منطقة الطبقة: إعادة فتح طريق الرقة – حلب أمام السيارات الصغيرة تمهيداً لفتحه بالكامل

الرقة-سانا

أعلن مدير منطقة الطبقة في محافظة الرقة محمود الشيخ موسى، اليوم الخميس، إعادة فتح الطريق الدولي بين الرقة وحلب أمام السيارات الصغيرة فقط بعد تنفيذ إجراءات إسعافية مؤقتة لتأمين حركة المرور.

ونقلت مديرية إعلام الرقة عبر قناتها على تلغرام عن الشيخ موسى تأكيده أن الطريق سيُفتح لاحقاً أمام جميع أنواع المركبات بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد الشيخ موسى ضرورة الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية حفاظاً على سلامة الجميع.

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطولات مطرية رعدية ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.