الدفاع تنظم لقاءً حوارياً مع طلبة الجامعات بدرعا حول مسار الثورة من الانطلاقة إلى التحرير

درعا-سانا

نظمت وزارة الدفاع السورية لقاءً حوارياً موسعاً اليوم مع طلبة الجامعات في مدينة درعا، بكلية التربية الثالثة حول مسار الثورة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع.

وتناول اللقاء مسار الثورة السورية منذ انطلاقتها حتى مرحلة التحرير، حيث استعرض العميد فواز الأكراد ممثل وزارة الدفاع في محاضرته أهداف الثورة السورية، والمراحل المفصلية التي مرت بها خلال أربعة عشر عاماً، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الأحداث والمعارك التي شهدتها عدة محافظات سورية، وصولاً إلى نهاية معركة ردع العدوان والجهود العسكرية والتنظيمية التي بذلت لتحقيق هذا الإنجاز.

وفي هذا السياق، قال مدير مكتب أركان الفرقة 40 علاء عللوه لـ سانا: إن وزارة الدفاع قامت اليوم بزيارة كلية التربية في محافظة درعا بحضور ممثل وزارة الدفاع العميد فواز الأكراد، جرى خلالها حوار مع الطلبة لتعريفهم بأهداف الثورة السورية والأحداث التي مرت بها، وحجم التضحيات التي قدمها الشعب السوري على مدى أربعة عشر عاماً، مؤكداً أن اللقاء شهد تفاعلاً واسعاً من الطلبة عبر الحوار، ما أسهم في تعزيز الفهم والوعي لديهم حول مجريات الثورة.

من جانبه أكد عميد كلية التربية الثالثة بدرعا الدكتور هاشم الفشتكي أن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق الكامل بين وزارة الدفاع وكلية التربية، موضحاً أن المحاضرة هدفت إلى تعريف طلاب الجامعات بمراحل الثورة السورية وصولاً إلى نهاية معركة ردع العدوان، بما يعزز الوعي الوطني والسياسي للشباب.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات والأنشطة التوعوية التي تنفذها وزارة الدفاع بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، بهدف ترسيخ الوعي الوطني لدى الشباب الجامعي، وربطهم بمسار الثورة السورية، والتأكيد على أهمية التكامل بين العمل العسكري والسياسي في مرحلة التحرير وبناء مستقبل سوريا.