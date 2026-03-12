السورية للبريد: نحو 11500 متقاعد استلموا رواتبهم عبر بريد الحسكة

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن نحو 11500 متقاعد، استلموا رواتبهم عبر مديرية بريد الحسكة، ومكتب القامشلي، والشدادي، وذلك بعد إعادة افتتاحهم في الرابع من الشهر الجاري، واستئناف تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظة.

وأوضح مدير المؤسسة عماد الدين حمد في تصريح لـ سانا أن إعادة افتتاح المديرية، والمكاتب التابعة لها تأتي في إطار استئناف عمل المؤسسات الخدمية الحكومية، وتسهيل حصول المتقاعدين على مستحقاتهم المالية.

وأشار حمد إلى اعتماد آليات عمل يدوية مؤقتة لصرف الرواتب، في ظل التحديات التقنية وغياب شبكات الاتصالات، التي يجري العمل حالياً على إعادة تشغيلها.

وبيّن حمد أن المديرية شهدت إقبالاً كبيراً من المتقاعدين خلال الأيام الماضية، ما استدعى تعزيز الكوادر العاملة وزيادة عدد النوافذ المخصصة للصرف، بهدف تسريع الإجراءات، وتقديم الخدمة بالشكل الأمثل.

وأضاف: إن العمل مستمر لساعات إضافية خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك بعد الإفطار، لتخفيف الازدحام، وضمان حصول المتقاعدين على رواتبهم بسهولة ويسر.

وأكد حمد أن المؤسسة السورية للبريد تواصل تطوير خدماتها ضمن الإمكانات المتاحة، بما يعزز دورها كمرفق خدمي وطني يقدم خدماته للمواطنين في مختلف المحافظات.

وكانت المؤسسة السورية للبريد بدأت منذ الثالث من الشهر الجاري صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، وبدأت اليوم الخميس صرف رواتب المتقاعدين على نظام التأمين، والمعاش.