محافظة ريف دمشق تدعو المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة لاستكمال إجراءات العودة للعمل

IMG 20250901 214427 183 860x573 1 محافظة ريف دمشق تدعو المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة لاستكمال إجراءات العودة للعمل

ريف دمشق-سانا

دعت محافظة ريف دمشق العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية والراغبين بالعودة إلى العمل، ممن هم على ملاك الأمانة العامة للمحافظة ولم تتم مقابلتهم، إلى مراجعة مديرية التنمية الإدارية في مبنى المحافظة.

وذكرت المحافظة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس أن موعد المراجعة سيكون خلال الفترة الممتدة من 14-6-2026 ولغاية 18-6-2026، مؤكدة أن هذا الإعلان يعد بمثابة إعلان أخير لإجراء المقابلات.

وكانت محافظة ريف دمشق دعت في الثاني من آذار الماضي الموظفين الذين فُصلوا بسبب مشاركتهم في الثورة إلى تقديم أوراقهم واستكمال الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم، موضحة أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد، إضافة إلى قرار التعيين وقرار الفصل.

ويأتي هذا الإجراء بناء على توجيهات محافظة ريف دمشق وجهودها في معالجة ملف المفصولين خلال فترة الثورة السورية، والذي يشكل إحدى أولويات عملها خلال المرحلة الحالية.

وزارة الخارجية السورية تعلن تقديم خدمات قنصلية للسوريين المقيمين في ليبيا مجاناً
معهد الإعاقة الذهنية بحماة يقدم حزمة من الخدمات للأطفال لتعزيز اندماجهم بالمجتمع
منبج تطلق حملة نظافة مجتمعية واسعة لتعزيز الوعي البيئي والخدمات
الدفاع المدني السوري: 5 حوادث سقوط أجسام حربية في درعا والقنيطرة دون إصابات
انخفاض درجات الحرارة مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق عدة مناطق في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك