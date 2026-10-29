“FORTIX 2026” ‏يفتح آفاق التعاون الدولي لتطوير قطاع السلامة والحماية في سوريا

دمشق-سانا
شكل معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة “FORTIX 2026”، الذي اختتمت فعالياته أمس الأربعاء في مدينة المعارض بدمشق، فرصة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المتخصصة، وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول في مجالات السلامة والحماية المدنية.
وجمع المعرض المتخصص الأول من نوعه في سوريا، الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الرائدة لعرض أحدث الحلول والتقنيات والخدمات في المجالات ذات الصلة بإدارة الطوارئ والاستجابة والتعافي وتعزيز الجاهزية المؤسسية.
الاستفادة من تجربة المعرض
أكد مدير إدارة السلامة والحماية المدنية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إبراهيم شنان، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الوزارة تتجه خلال الأيام المقبلة إلى الاستفادة من تجربة هذا المعرض، عبر تنظيم تدريبات للكوادر السورية بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المشاركة في المعرض، من خلال إبرام اتفاقيات تفاهم تهدف إلى تطوير الخبرات ورفع مستوى المعرفة في مجالات السلامة والحماية المدنية.
وأوضح شنان أن عدداً من الشركات المشاركة عرضوا تقديم خدمات تدريبية وفنية لتأهيل الكوادر السورية، استناداً إلى خبراتها الواسعة والشهادات التي حصلت عليها وفق الأكواد والمعايير العالمية المعتمدة، ولا سيما معايير الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحرائق (NFPA) والمعايير الأوروبية (EN).
توسيع المشاركات الدولية
أشار شنان إلى وجود توجه لتوسيع المشاركة الدولية في الدورات المقبلة من المعرض، لافتاً إلى أن الشركات المشاركة أبدت انطباعات إيجابية عن المعرض ، وأعربت عن تقديرها لمستوى التمثيل وحضور الشركات المتخصصة.
وبين شنان أن معظم زوار المعرض كانوا من المختصين والمهتمين بالتعرف على توجهات سوريا في المرحلة المقبلة في مجال السلامة والحماية المدنية، بما في ذلك آليات الترخيص، ودراسة المخططات الهندسية، وإجراءات العمل، والمعايير التي ستعتمدها الحكومة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لضمان موثوقية المنتجات واعتمادها.
منصة لجمع الخبراء
لفت شنان إلى أن المعارض المتخصصة تشكل منصة تجمع الخبراء وأصحاب الشركات والمنتجات والمكاتب الهندسية، وتتيح لهم التعرف على الإجراءات المطلوبة لمزاولة أنشطتهم وفق الأطر المعتمدة، مشيراً إلى أن المعرض استقطب شركات سورية مرخصة في دول أوروبية وخليجية، يرغبون في التعرف على آليات بدء أعمالهم في السوق السورية وفق الأسس والإجراءات المعتمدة.
وأضاف أن المعرض أتاح فرصة للتواصل بين مختلف الأطراف، وأسهم في إبرام عدد من الاتفاقيات بين الشركات والجهات المشاركة، ولا سيما الشركات الراعية التي تتمتع بحضور دولي واسع، إذ تعمل بعض هذه الشركات في نحو 108 دول، وتقدم منتجات متخصصة في مجالات السلامة والحماية المدنية وفق معايير الاعتماد الدولية.
وأكد شنان أن هذه المشاركات تمثل فرصة لتعزيز تبادل الخبرات، وتطوير المعرفة الفنية لدى الكوادر السورية، وفتح آفاق التعاون مع الشركات العالمية، بما يسهم في الارتقاء بقطاع السلامة والحماية المدنية وتطوير آليات العمل فيه وفق المعايير المعتمدة دولياً.
وكانت فعاليات المعرض، انطلقت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، واستمر أربعة أيام، بتنظيم من شركة “وسم” للحلول الإلكترونية والبرمجة الذكية بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.