“FORTIX 2026” ‏يفتح آفاق التعاون الدولي لتطوير قطاع السلامة والحماية في سوريا

دمشق-سانا‏

شكل معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة “‏FORTIX 2026‌‏”، الذي اختتمت فعالياته ‏أمس الأربعاء في مدينة المعارض بدمشق، فرصة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ‏والشركات المتخصصة، وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول في مجالات ‏السلامة والحماية المدنية.‏

وجمع المعرض المتخصص الأول من نوعه في سوريا، الجهات ‌‏الحكومية والمؤسسات ‏والشركات الرائدة لعرض أحدث الحلول والتقنيات والخدمات في ‌‏المجالات ذات الصلة ‏بإدارة الطوارئ والاستجابة والتعافي وتعزيز الجاهزية المؤسسية.‏

الاستفادة من تجربة المعرض

أكد مدير إدارة السلامة والحماية المدنية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إبراهيم شنان، ‏في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الوزارة تتجه خلال الأيام المقبلة إلى الاستفادة من ‏تجربة ‌‎هذا المعرض، عبر تنظيم تدريبات للكوادر السورية بالتعاون مع عدد من الشركات ‏العالمية المشاركة في المعرض، من خلال إبرام اتفاقيات تفاهم تهدف إلى تطوير الخبرات ‏ورفع مستوى المعرفة في مجالات السلامة والحماية المدنية.‏

وأوضح شنان أن عدداً من الشركات المشاركة عرضوا تقديم خدمات تدريبية وفنية ‏لتأهيل الكوادر السورية، استناداً إلى خبراتها الواسعة والشهادات التي حصلت عليها وفق ‏الأكواد والمعايير العالمية المعتمدة، ولا سيما معايير الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من ‏الحرائق (‏NFPA‏) والمعايير الأوروبية (‏EN‏).‏

توسيع المشاركات الدولية

أشار شنان إلى وجود توجه لتوسيع المشاركة الدولية في الدورات المقبلة من المعرض، لافتاً ‏إلى أن الشركات المشاركة أبدت انطباعات إيجابية عن المعرض ، وأعربت عن تقديرها ‏لمستوى التمثيل وحضور الشركات المتخصصة.‏

وبين شنان أن معظم زوار المعرض كانوا من المختصين والمهتمين بالتعرف على توجهات ‏سوريا في المرحلة المقبلة في مجال السلامة والحماية المدنية، بما في ذلك آليات الترخيص، ‏ودراسة المخططات الهندسية، وإجراءات العمل، والمعايير التي ستعتمدها الحكومة ووزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث لضمان موثوقية المنتجات واعتمادها.‏

منصة لجمع الخبراء

لفت شنان إلى أن المعارض المتخصصة تشكل منصة تجمع الخبراء وأصحاب الشركات ‏والمنتجات والمكاتب الهندسية، وتتيح لهم التعرف على الإجراءات المطلوبة لمزاولة أنشطتهم ‏وفق الأطر المعتمدة، مشيراً إلى أن المعرض استقطب شركات سورية مرخصة في دول أوروبية ‏وخليجية، يرغبون في التعرف على آليات بدء أعمالهم في السوق السورية وفق الأسس ‏والإجراءات المعتمدة.‏

وأضاف أن المعرض أتاح فرصة للتواصل بين مختلف الأطراف، وأسهم في إبرام عدد من ‏الاتفاقيات بين الشركات والجهات المشاركة، ولا سيما الشركات الراعية التي تتمتع بحضور ‏دولي واسع، إذ تعمل بعض هذه الشركات في نحو 108 دول، وتقدم منتجات متخصصة في ‏مجالات السلامة والحماية المدنية وفق معايير الاعتماد الدولية.‏

وأكد شنان أن هذه المشاركات تمثل فرصة لتعزيز تبادل الخبرات، وتطوير المعرفة الفنية ‏لدى الكوادر السورية، وفتح آفاق التعاون مع الشركات العالمية، بما يسهم في الارتقاء ‏بقطاع السلامة والحماية المدنية وتطوير آليات العمل فيه وفق المعايير المعتمدة دولياً.‏

وكانت فعاليات المعرض، انطلقت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، واستمر أربعة ‏أيام، بتنظيم من شركة “وسم” للحلول الإلكترونية والبرمجة الذكية بالتعاون مع وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث.‏