مباحثات سورية إيطالية في مجالات التنمية الزراعية

دمشق-سانا

بحث المدير العام لصندوق التنمية السوري، صفوت رسلان، مع السفير الإيطالي بدمشق ستيفانو رافانيان، آفاق التعاون المشترك في مجالات التنمية، مع التركيز على دعم القطاع الزراعي.

وقدّم رسلان خلال اللقاء عرضاً لمشروع الصندوق المتعلق بإنشاء منصة وطنية لتسجيل وتتبع المشاريع التنموية سواء الحكومية أو المحلية أو الدولية بهدف تعزيز الشفافية، وتوفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار.

بدوره، أكد السفير الإيطالي اهتمام بلاده بتعزيز حضورها التنموي في سوريا، مشيراً إلى وجود تمويل مخصّص لمشاريع زراعية تشمل بناء القدرات وتحسين الحوكمة.

وأوضح رافانيان أن الجانب الإيطالي يعمل حالياً على تحديد جهة سورية نظيرة لتكون شريكاً للمنظمات الإيطالية الراغبة في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن صندوق التنمية يُعدّ الشريك الأنسب لهذه الجهود.

ويأتي اللقاء في سياق توسيع التعاون السوري الإيطالي في مجالات التنمية، وفتح الباب أمام شراكات جديدة تسهم في دعم الزراعة، وتحسين إدارة المشاريع، وتعزيز جهود إعادة الإعمار.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في تموز الماضي المرسوم رقم (112) لعام 2025 القاضي بإحداث صندوق التنمية السوري كمؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويهدف إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية.