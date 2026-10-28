المصرف المركزي: تنظيم 17 ضبطاً بحق ‏مخالفي أنظمة الصرافة والحوالات‎

دمشق-سانا

أعلن مصرف سوريا المركزي عن تنظيم 17 ‏ضبطاً بحق أشخاص استمروا في ممارسة أنشطة ‏الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، ولم ‏يمتثلوا للتحذيرات الموجهة إليهم بضرورة ‏الامتناع عن هذه الممارسات، وذلك ضمن ‏المرحلة الثانية من الجولات الرقابية المشتركة مع ‏وزارة الداخلية، التي انطلقت في التاسع عشر من ‏الشهر الجاري‎.‎

وأوضح المصرف عبر قناته على التلغرام اليوم ‏الأربعاء، أن الإجراءات شملت توقيف المخالفين، ‏والتحرز على المبالغ المالية المعدة لممارسة ‏أنشطة الصرافة والحوالات دون ترخيص، وختم ‏وتشميع المقرات العائدة إليهم وإحالتهم إلى ‏القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة بحقهم‎.‎

إشادة بالتزام المواطنين واستمرار الجولات

وثمّن المصرف التزام المواطنين الذين امتنعوا ‏عن ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية ‏دون ترخيص، مؤكداً أن هذا الالتزام يعكس ‏الوعي بمخاطر الممارسات غير المرخصة، ‏ويسهم في حماية حقوق المتعاملين، وصون ‏سلامة المعاملات النقدية، والحد من الأنشطة ‏المالية غير المشروعة‎.

ودعا المصرف جميع مزاولي أنشطة الصرافة ‏والحوالات المالية إلى الامتناع عن ممارستها دون ‏الحصول على الترخيص الأصولي، مؤكداً ‏استمرار الجولات الرقابية المشتركة بالتعاون مع ‏وزارة الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق ‏المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص، بما ‏يضمن إنفاذ التشريعات النافذة وتعزيز الالتزام ‏بالضوابط الناظمة لهذه الأنشطة‎.

وأعلن المصرف في التاسع عشر من الشهر ‏الجاري بدء المرحلة الثانية من إجراءات ضبط ‏وتنظيم سوق الصرافة ‏والحوالات المالية التي ‏أطلقها، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، ‏عقب انتهاء ‏المرحلة الأولى من توجيه الإنذارات.‏

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن في العاشر ‏من الشهر الجاري توجيه 755 إنذاراً ‏إلى ‏محالّ ‌‏ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات ‌‏المالية دون ‌‏ترخيص، وذلك خلال جولات رقابية ‌‏نفذها ‏بالتعاون مع وزارة ‏الداخلية في عدة ‏محافظات، بهدف ‏ضبط المخالفات.‏