أنقرة-سانا
أدانت تركيا، اليوم الأربعاء، اعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت مركزاً مالياً في العاصمة السعودية الرياض، مجددة دعوتها إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد السلام والأمن الإقليميين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء التركية “الأناضول”: “نؤكد تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات المتواصلة للحوثيين، ونجدد دعمنا لسيادتها ووحدة أراضيها”.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس الثلاثاء إصابة 11 شخصاً جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أحد أبراج مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.