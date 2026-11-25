أنقرة-سانا‏

أدانت تركيا، اليوم الأربعاء، اعتداءات ميليشيا الحوثي التي ‏استهدفت مركزاً مالياً في ‏العاصمة السعودية الرياض، مجددة دعوتها إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي ‏تستهدف المنشآت المدنية وتهدد السلام والأمن الإقليميين.‏

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وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء التركية “الأناضول”: “نؤكد تضامننا ‏الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات المتواصلة للحوثيين، ونجدد ‏دعمنا لسيادتها ووحدة أراضيها”.‏

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وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس الثلاثاء إصابة 11 ‏شخصاً جراء اعتداءات ‏ميليشيا الحوثي التي استهدفت أحد ‏أبراج مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.‏