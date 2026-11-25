القاهرة -سانا

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أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، تكليف سامي قمصان قيادة الفريق ‏الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي أنهى النادي ارتباطه به ‏عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري ‏الممتاز.

وأوضح النادي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن قمصان ‏سيتولى قيادة الفريق بدءاً من اليوم، مؤكداً استعداده لتلبية نداء النادي أياً كان الموقع ‏الذي يشغله، ومواصلة العمل ضمن الجهاز الفني بعد التعاقد مع مدير فني أجنبي.‏

وسبق لقمصان العمل ضمن الجهاز الفني للأهلي مساعداً لعدد من المدربين، بينهم ‏السويسري مارسيل كولر والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، كما تولى تدريب فريق ‏المقاولون العرب قبل عودته إلى النادي الأهلي.‏

وكان عموتة قاد الأهلي في 14 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 11 فوزاً ‏وتعادلين مقابل خسارة واحدة، جاءت أمام بيراميدز، ليتراجع الفريق إلى المركز الثالث ‏في ترتيب الدوري المصري الممتاز.‏