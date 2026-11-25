القاهرة -سانا
أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، تكليف سامي قمصان قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي أنهى النادي ارتباطه به عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وأوضح النادي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن قمصان سيتولى قيادة الفريق بدءاً من اليوم، مؤكداً استعداده لتلبية نداء النادي أياً كان الموقع الذي يشغله، ومواصلة العمل ضمن الجهاز الفني بعد التعاقد مع مدير فني أجنبي.
وسبق لقمصان العمل ضمن الجهاز الفني للأهلي مساعداً لعدد من المدربين، بينهم السويسري مارسيل كولر والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، كما تولى تدريب فريق المقاولون العرب قبل عودته إلى النادي الأهلي.
وكان عموتة قاد الأهلي في 14 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 11 فوزاً وتعادلين مقابل خسارة واحدة، جاءت أمام بيراميدز، ليتراجع الفريق إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز.