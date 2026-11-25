الرياض -سانا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء، سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي على ميناء جازان في السعودية، ما تسبَّب بأضرار مادية طفيفة دون وقوع إصابات.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشر عبر منصة إكس: إن مقذوفاً أطلقته ميليشيا الحوثي سقط على ميناء جازان، متسبِّباً بأضرار طفيفة دون تسجيل إصابات بين المدنيين.



وأضاف المالكي أن العمل جارٍ على تحديد نوع المقذوف.



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد أمس الثلاثاء، عزمه الرد بحزم على استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين والأعيان ‏المدنية في السعودية.