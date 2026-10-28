هيئة المنافذ: عودة حركة المسافرين عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن لطبيعتها ‏اليوم

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عودة حركة المسافرين والحركة التجارية عبر ‏منفذ نصيب الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية إلى طبيعتها، اعتباراً من صباح ‏اليوم الأربعاء، وفق ما أكده مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة، مازن ‏علوش، في تصريح لـ سانا.‏

وكان علوش أوضح في تصريح مساء أمس، أنه رغم إعلان الهيئة إغلاق المنفذ إلا أنها حرصت على استثناء ‏الحافلات التي تقل المعتمرين العائدين إلى الوطن بعد أداء مناسك العمرة، إضافة إلى ‏المسافرين الذين تستدعي حالاتهم المرضية والإنسانية تسهيل عبورهم.‏

وأكد أن الكوادر واصلت عملها على مدار الساعة لاستقبال هذه الحالات وتقديم ‏التسهيلات اللازمة لها، مشيراً إلى أن المنفذ استقبل أكثر من 1600 معتمر، جرى ‏تسهيل إجراءات دخولهم وتأمين عبورهم بكل يسر.‏

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أعلنت أمس الثلاثاء الموافق ‌‏‌‏2026/10/27 إغلاق منفذ ‏نصيب ‏الحدودي مع الأردن، وذلك بسبب الأوضاع ‌‏الراهنة والتطورات ‏الميدانية في محافظة درعا.‏