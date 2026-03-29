إصابة 18 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في مختلف المحافظات السورية

أصيب 18 شخصاً، جراء حوادث سير وحرائق متفرقة، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، بأن يوم أمس السبت شهد 9 حوادث سير، أسفرت عن 15 إصابة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مواقع الحوادث، قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت الفرق آثار الحوادث، وأمنت أماكنها، وتأكدت من عدم وجود أي إصابات أخرى.

ودعا الدفاع المدني السائقين في ظل الظروف الجوية السائدة إلى ضرورة تخفيف السرعة، ولا سيما عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب الانزلاق على الطرقات، إضافة إلى التأكد من الحالة الفنية للمركبات، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 20 حريقاً، منها 14 في المنازل والمحال التجارية، و6 متفرقة، أسفرت جميعها عن تسجيل 3 إصابات بحالة اختناق مؤقت، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في المكان، فيما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.

وكانت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ استجابت لـ 7 حوادث سير في عموم سوريا أمس الأول، أسفرت عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، حيث أسعفت المصابين لتلقي العلاج، ونقلت الجثامين للطبابة الشرعية.