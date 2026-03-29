إصابة 18 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في مختلف المحافظات السورية

photo 2 2026 03 29 11 14 29 إصابة 18 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في مختلف المحافظات السورية

محافظات-سانا

أصيب 18 شخصاً، جراء حوادث سير وحرائق متفرقة، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف المحافظات السورية.

photo 1 2026 03 29 11 14 29 إصابة 18 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في مختلف المحافظات السورية

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، بأن يوم أمس السبت شهد 9 حوادث سير، أسفرت عن 15 إصابة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مواقع الحوادث، قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت الفرق آثار الحوادث، وأمنت أماكنها، وتأكدت من عدم وجود أي إصابات أخرى.

ودعا الدفاع المدني السائقين في ظل الظروف الجوية السائدة إلى ضرورة تخفيف السرعة، ولا سيما عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب الانزلاق على الطرقات، إضافة إلى التأكد من الحالة الفنية للمركبات، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

photo 2 2026 03 29 11 14 00 إصابة 18 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في مختلف المحافظات السورية

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 20 حريقاً، منها 14 في المنازل والمحال التجارية، و6 متفرقة، أسفرت جميعها عن تسجيل 3 إصابات بحالة اختناق مؤقت، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في المكان، فيما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.

وكانت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ استجابت لـ 7 حوادث سير في عموم سوريا أمس الأول، أسفرت عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، حيث أسعفت المصابين لتلقي العلاج، ونقلت الجثامين للطبابة الشرعية.

photo 4 2026 03 29 11 14 00 إصابة 18 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في مختلف المحافظات السورية
photo 3 2026 03 29 11 14 29 إصابة 18 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في مختلف المحافظات السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك