اجتماع سوري لبناني في دمشق لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

دمشق-سانا

انطلق اليوم الأربعاء اجتماع وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك في فندق الفورسيزون بدمشق.

وأشار وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إلى أن اللقاءات مع الأشقاء في لبنان أرست أسس تعاون عملي في قطاعات متعددة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز العمل العربي المشترك.

وأوضح أن التعاون مع الجانب اللبناني يشمل تطوير آليات تبادل المعلومات وبناء مراكز متخصصة لجمع البيانات وتحليلها وقياس المؤشرات بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة العمل.

وقال الوزير الشعار: نعمل على استكمال مذكرات التفاهم بين اتحادات غرف التجارة والصناعة في سوريا ولبنان، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري ويحقق نتائج ملموسة خلال المرحلة المقبلة.

بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط أن مجلس الأعمال اللبناني- السوري ركيزة أساسية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسيكون منصة دائمة للحوار ومتابعة تنفيذ المبادرات المشتركة.

ولفت إلى أهمية العمل على إزالة العوائق وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بما يسهم في زيادة انسياب السلع.

وبيّن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أن تبسيط إجراءات سفر رجال الأعمال وتسهيل التنقل يشكلان خطوة أساسية لدعم الاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا.

من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع أن البلدين يمتلكان مقومات جغرافية واقتصادية متكاملة، ما يهيئ لإقامة شراكة اقتصادية حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن انفتاح سوريا الاقتصادي على لبنان يمثل خطوة أولى ضمن سلسلة إجراءات لتعزيز التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بما يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في البلدين.

ومن جهته شدد سفير لبنان لدى سوريا هنري قسطون على أن العلاقات الثنائية تشهد مرحلة استثنائية من التقارب والتعاون الذي يتجاوز الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، ليشمل العلاقات الإنسانية التي تعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وأشار قسطون إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي وإطلاق المبادرات بين البلدين سيسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

يتبع…