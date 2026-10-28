ندوة في معرض “‏FORTIX 2026‌‏” تبحث تعزيز الاستجابة خلال الأزمات

دمشق-سانا‏

ناقشت ندوة حوارية بعنوان “العمل وقت الأزمة”، ضمن فعاليات معرض سوريا الدولي ‏للأمن والسلامة “‏FORTIX 2026‌‏”، المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق، آليات ‏تعزيز جاهزية المؤسسات واستمرارية عملياتها خلال الأزمات.‏

‏ ‏

وشارك في الندوة مدير إدارة الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وسام ‏زيدان، ومعاون المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات محمد جهاد الالا ‏ومدير الاتصال الحكومي في وزارة الطوارئ وإدارة والكوارث أشرف تركماني.‏

تطوير التنسيق ووضوح المسؤوليات

تناولت الندوة سبل تطوير التنسيق بين فرق الاستجابة الميدانية ومنظومة الإسعاف ‏والطوارئ والجهات المعنية بالبنية التحتية الرقمية ورفع جاهزية منظومة الإسعاف ‏والطوارئ للتعامل مع الحوادث واسعة النطاق. ‏

وركزت المحاور على أهمية وضوح المسؤوليات وتحديد الأدوار بين الجهات المعنية، ‏وتعزيز التنسيق المشترك عند تعدد الحوادث وتزامنها، إلى جانب تطوير آليات اتخاذ ‏القرار وتوزيع الموارد المتاحة وفق الأولويات الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة ‏الاستجابة للظروف الطارئة.‏

وبحث المشاركون التحديات التي قد تواجه الأنظمة المعلوماتية وشبكات الاتصال خلال ‏الأزمات، وضرورة توفير خطط بديلة وإجراءات احتياطية تضمن استمرارية الخدمات ‏الرقمية الحيوية، وتمكّن المؤسسات من مواصلة تبادل المعلومات ودعم عمليات التنسيق ‏واتخاذ القرار في حال تعطل بعض البنى التقنية الأساسية.‏

تعزيز الجاهزية

في محور الإسعاف والطوارئ، جرى التركيز على أهمية تعزيز الجاهزية للتعامل مع ‏الارتفاع المفاجئ في أعداد الإصابات، وإدارة الضغط على سيارات الإسعاف ‏والمستشفيات والكوادر الطبية، وتطوير آليات الفرز الطبي وتوزيع المصابين والتنسيق ‏بين مراكز الإسعاف والمنشآت الصحية والفرق الميدانية.‏

وتطرق المشاركون إلى متطلبات استمرارية العمليات أثناء الأزمات الممتدة، ولا سيما في ‏ظل محدودية الموارد أو صعوبة الوصول إلى مواقع الحوادث، مؤكدين على أهمية ‏التخطيط المسبق، وتحديد الأولويات، وتطوير خطط استمرارية العمل والتعافي من ‏الكوارث، بما يساعد المؤسسات على الحفاظ على خدماتها الأساسية واستعادة قدراتها ‏التشغيلية بأسرع وقت ممكن.‏

الاستثمار في التدريب والتأهيل

في سياق تعزيز المرونة المؤسسية، تناولت النقاشات أهمية الاستثمار في التدريب ‏والتأهيل، وتنفيذ التمارين المشتركة بين الجهات المعنية، وتطوير أنظمة القيادة والتنسيق، ‏إلى جانب تحديث البنية التحتية الرقمية وتعزيز أنظمة النسخ الاحتياطي والتعافي من ‏الأعطال، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاعات الاستجابة والطوارئ.‏

وأكد المشاركون أهمية التكامل بين الجهات الميدانية والصحية والتقنية، باعتباره أحد ‏المرتكزات الأساسية لضمان استمرارية العمل خلال الأزمات، وتعزيز قدرة المؤسسات ‏على مواجهة الظروف الاستثنائية والتعامل مع تداعياتها، والاستفادة من التجارب السابقة ‏في تطوير خطط الاستعداد والاستجابة المستقبلية.‏

وانطلقت أمس الأول، فعاليات معرض سوريا الدولي للأمن ‏والسلامة (‏FORTIX ‌‎2026‌‏)، الذي تنظمه شركة “وسم” للحلول الإلكترونية ‏والبرمجية الذكية، بالتعاون مع ‏وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بمشاركة جهات ‏حكومية ومؤسسات وشركات ‏متخصصة في مجالات الأمن والسلامة.‏