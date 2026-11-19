دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وزير الإعلام خالد زعرور، سبل تعزيز التنسيق والتعاون الإعلامي بين الوزارتين، وتطوير آليات التغطية الإعلامية للقضايا والملفات المالية.

وأوضحت وزارة المالية في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع تناول أهمية تكثيف التوعية الإعلامية بالنظام الضريبي الجديد، والتعريف بأهدافه وأحكامه، وترسيخ ثقافة الالتزام الضريبي، والتوعية بمخاطر التهرب الضريبي وآثاره، من خلال إعداد خطط إعلامية تسهم في إيصال هذه الرسائل إلى الجمهور.

وأكد برنية أهمية التنسيق المسبق مع وزارة الإعلام بشأن الموضوعات المالية المطروحة إعلامياً، مشيراً إلى الاتفاق على تزويد الوزارة بقائمة بالموضوعات المالية التي تتطلب تغطية إعلامية، إلى جانب بحث تخصيص مساحات إعلامية للتوعية والتوضيح.

تعزيز تغطية الملفات الاقتصادية

بدوره، استعرض وزير الإعلام الهيكلية الجديدة لوزارة الإعلام، وما تتضمنه من مؤسسات، إلى جانب توجه الوزارة لتعزيز التغطية الإعلامية للملفات الاقتصادية، وتناول قانون الإعلام الجديد والجوانب المرتبطة به، وأهمية تحري الدقة وصحة المعلومات في العمل الإعلامي.

وناقش الجانبان الموضوعات المتعلقة بموازنة وزارة الإعلام، ومراجعة التراخيص بالتنسيق بين الوزارتين.

وفيما يتعلق بقطاع الدراما، بحث الجانبان واقع البنية التحتية المتاحة واحتياجات تطويرها ومصادر التمويل، بما يشمل الاستديوهات والكاميرات والتجهيزات الفنية، والمشاريع المقترحة لاستكمال هذه البنية وتعزيز قدرات القطاع الإنتاجية.