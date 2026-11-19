دمشق-سانا



احتضنت دار الأوبرا بدمشق اليوم الخميس أمسية موسيقية غنائية بعنوان «دمشق تغني فيروز»، برعاية وزارة الثقافة وتنظيم شركة (JME)، في حفل استعاد محطات من الذاكرة الفنية السورية والعربية، وجدد حضور أعمال السيدة فيروز في وجدان الجمهور.



وأحيت الأمسية «أوركسترا الفن السوري» وفرقة «عطر للغناء الجماعي» بمشاركة الفنانة نرمين شوقي، وبقيادة المايسترو حسين القدور، وسط حضور رسمي وجماهيري عكس المكانة التي تحتلها أغاني السيدة فيروز لدى أجيال متعاقبة من السوريين.



وشكلت الأمسية مناسبة لاستحضار العلاقة الفنية والثقافية التي ربطت دمشق بالسيدة فيروز منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث أصبحت أعمالها جزءاً من الذاكرة الثقافية للمدينة، فيما قدمت دار الأوبرا هذا الإرث برؤية أوركسترالية معاصرة، حافظت على روح الأعمال الأصلية وقدمتها بقالب فني متجدد.

برنامج غنائي يستحضر ذاكرة الشام

استهلت الفنانة نرمين شوقي الحفل بأغنية «شام يا ذا السيف»، قبل أن تقدم فرقة الكورال مجموعة من أشهر أعمال السيدة فيروز، منها «لما بدا يتثنى» و«نطرونا كتير» و«في قهوة عالمفرق»، وسط تفاعل لافت من الحضور.



كما شارك كورال أطفال «عصافير الشمس» في عدد من اللوحات الغنائية، مقدماً أغنيات «طيري يا طيارة» و«قمرة يا قمرة» و«كان الزمان وكان»، في مشاركة أبرزت أهمية إشراك الأجيال الجديدة في الحفاظ على الموروث الموسيقي العربي الأصيل.

المدرسة الفيروزية في وجدان الأجيال

أوضح المايسترو حسين القدور، في تصريح لـ سانا، أن التحضيرات للأمسية استغرقت وقتاً طويلاً من العمل الموسيقي المكثف بهدف تقديم أعمال السيدة فيروز بأفضل مستوى فني، مع الحفاظ على الهوية اللحنية التي أرستها المدرسة الفيروزية عبر عقود.



وبيّن أن الحفل يأتي احتفاءً بميلاد السيدة فيروز، التي تعد إحدى أبرز القامات الفنية العربية، مؤكداً الحرص على اختيار برنامج يمثل محطات متنوعة من مسيرتها الفنية، نظراً لما تشكله أغانيها من جزء أصيل من الذاكرة الثقافية العربية وقدرتها المستمرة على الوصول إلى مختلف الأجيال.

فيروز.. إرث فني يجمع السوريين

بدوره، أشار عازف الفيولا جمال الدين زغلول إلى أن المشاركة في أمسية مخصصة لأعمال السيدة فيروز في دمشق تحمل قيمة فنية وإنسانية كبيرة، مؤكداً أن الموسيقا لغة قادرة على التعبير عن المشاعر الإنسانية، وأن فيروز تحتل مكانة خاصة في الثقافة الموسيقية السورية.



وأعرب زغلول عن اعتزازه بالمشاركة مع «أوركسترا الفن السوري» في هذا الحفل، معتبراً أن الوقوف أمام جمهور دمشق لتقديم هذا الإرث الموسيقي مسؤولية فنية مميزة.

من جانبها، أكدت سلافة عز الدين من الحضور أن الأمسية أعادت إلى الأذهان الكثير من الذكريات المرتبطة بأغاني السيدة فيروز، مشيدة بالمستوى الفني للأداء الأوركسترالي والغنائي الذي نجح في الجمع بين أصالة الأعمال وتقديمها بروح معاصرة.



ورأى حسين النعيمي أن الحضور الجماهيري الكبير يعكس اهتمام الجمهور بالفعاليات الموسيقية الراقية، مشيراً إلى أن دار الأوبرا تشهد حراكاً فنياً متنامياً يسهم في تنشيط المشهد الثقافي والسياحي في دمشق، ويعزز ارتباط الجمهور بتراثه الموسيقي العربي.



واختتمت الأمسية وسط تفاعل واسع من الحضور، مؤكدة استمرار حضور إرث السيدة فيروز في الذاكرة الثقافية العربية، وقدرته على جمع الأجيال حول أعمال شكلت جزءاً من تاريخ الفن والموسيقا في المنطقة.