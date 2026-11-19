بروكسل-سانا
دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ جميع بنوده دون تأخير، وذلك على خلفية إعلان الاحتلال بدء عملية عسكرية جديدة في محيط ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” وسط القطاع، واستهداف مناطق سكنية مأهولة.
ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان فيغان، قوله تعليقاً على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للاتفاق: “إن الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالتعهدات الواردة في الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة، وضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب جميع بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803”.
وشدد فيغان على ضرورة تنفيذ القرار الدولي بشكل كامل ودون تأخير، بما يتماشى مع المبادئ السياسية والقانونية الدولية، مؤكداً أهمية التقيد بالتعهدات الواردة في الاتفاق.
وفيما يتعلق بإمكانية فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل، أوضح المتحدث أن القرارات المتعلقة بالعقوبات تخضع لمناقشات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتتطلب موافقتها بالإجماع، مشيراً إلى أن هذه المناقشات سرية وتقع ضمن الصلاحيات الحصرية للدول الأعضاء الـ27.
وكانت قوات الاحتلال توغلت، أمس، غرب ما يسمى “الخط الأصفر”، في منطقة المغراقة، وعند جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، وفي حي الدعوة شمالي مخيم النصيرات، وذلك للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول 2025.