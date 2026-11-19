بروكسل-سانا‏

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع ‏غزة، وتنفيذ جميع بنوده دون تأخير، وذلك على خلفية إعلان الاحتلال بدء عملية عسكرية جديدة في محيط ما يُعرف ‏بـ”الخط الأصفر” وسط القطاع، واستهداف مناطق سكنية مأهولة.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان فيغان، قوله تعليقاً على الانتهاكات الإسرائيلية ‏المتكررة للاتفاق: “إن الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالتعهدات الواردة في الخطة ‏الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة، وضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب جميع بنود قرار مجلس ‏الأمن الدولي رقم 2803”.‏

وشدد فيغان على ضرورة تنفيذ القرار الدولي بشكل كامل ودون تأخير، بما يتماشى مع المبادئ السياسية والقانونية ‏الدولية، مؤكداً أهمية التقيد بالتعهدات الواردة في الاتفاق.‏

وفيما يتعلق بإمكانية فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل، أوضح المتحدث أن القرارات المتعلقة بالعقوبات تخضع ‏لمناقشات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتتطلب موافقتها بالإجماع، مشيراً إلى أن هذه المناقشات سرية ‏وتقع ضمن الصلاحيات الحصرية للدول الأعضاء الـ27.‏

وكانت قوات الاحتلال توغلت، أمس، غرب ما يسمى “الخط الأصفر”، في ‏منطقة ‏المغراقة، وعند جسر وادي غزة على ‏شارع صلاح الدين، وفي حي الدعوة شمالي ‏مخيم ‏النصيرات، وذلك للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار ‏حيز التنفيذ في تشرين ‏الأول ‌‏2025.‏

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