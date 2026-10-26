تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة بطرطوس

‏

طرطوس-سانا



نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس، ضبوطاً تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال جولات رقابية شملت أسواق المدينة ومحال بيع الجملة والتجزئة والأدوات الكهربائية.



وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في طرطوس ماهر مرعي، لـ سانا الأحد، أن الضبوط نُظّمت خلال جولات ميدانية نفذتها دوريات حماية المستهلك لمتابعة واقع الأسواق والتأكد من التزام الفعاليات التجارية بالأنظمة والتعليمات التموينية، ولا سيما حيازة الفواتير النظامية، والإعلان الواضح عن الأسعار، والتقيد بالتعليمات الخاصة بالإعلان بالعملة السورية الجديدة.



وأشار مرعي إلى استمرار الجولات الرقابية على الأسواق ومختلف الفعاليات التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.



وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود الرامية إلى ضبط المخالفات ومتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية، وكانت المديرية نظّمت في الخامس من الشهر الجاري ضبوطاً تموينية بحق محال لبيع اللحوم والمواد الغذائية.