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السورية للكهرباء تستبدل محولة في محطة ميدان 2 بدمشق لتعزيز استقرار التغذية

IMG 20261025 WA0020 Copy السورية للكهرباء تستبدل محولة في محطة ميدان 2 بدمشق لتعزيز استقرار التغذية
أعمال تجهيز واستبدال محولة كهربائية باستطاعة 30 ميغاواط في محطة تحويل ميدان 2-دمشق-سانا

 دمشق-سانا
 
أنهت الورشات الفنية في الشركة السورية للكهرباء، اليوم الأحد، أعمال تجهيز واستبدال محولة كهربائية باستطاعة 30 ميغاواط، وبجهد 66/20 كيلوفولت، في محطة تحويل ميدان 2 بدمشق، بهدف دعم استقرار التغذية الكهربائية في المنطقة.
 
وأوضح مدير فرع نقل الكهرباء في المنطقة الجنوبية أحمد نائل الأخرس، في تصريح لـ سانا، أن محطة ميدان 2 تغذي عدداً من المناطق في دمشق، إضافة إلى المنطقة الصناعية في حوش بلاس، مشيراً إلى استبدال المحولة القديمة بأخرى جديدة استجابة لشكاوى الصناعيين من انخفاض الجهد الكهربائي في منشآتهم نتيجة قدم المحولة.
 
وأشار الأخرس إلى أن المحولة الجديدة ستسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وتأمين الجهد المناسب للمنشآت الصناعية في المنطقة.
 
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة المستمرة لتطوير البنية التحتية، ورفع موثوقية الشبكة الكهربائية لدى المشتركين.
 
وكانت الشركة السورية للكهرباء أجرت في أيلول الماضي أعمال صيانة لمحطة تحويل كفرسوسة في محافظة دمشق، بهدف دعم استقرار الشبكة، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، والحد من الأعطال الطارئة.

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