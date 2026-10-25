السورية للكهرباء تستبدل محولة في محطة ميدان 2 بدمشق لتعزيز استقرار التغذية

دمشق-سانا



أنهت الورشات الفنية في الشركة السورية للكهرباء، اليوم الأحد، أعمال تجهيز واستبدال محولة كهربائية باستطاعة 30 ميغاواط، وبجهد 66/20 كيلوفولت، في محطة تحويل ميدان 2 بدمشق، بهدف دعم استقرار التغذية الكهربائية في المنطقة.



وأوضح مدير فرع نقل الكهرباء في المنطقة الجنوبية أحمد نائل الأخرس، في تصريح لـ سانا، أن محطة ميدان 2 تغذي عدداً من المناطق في دمشق، إضافة إلى المنطقة الصناعية في حوش بلاس، مشيراً إلى استبدال المحولة القديمة بأخرى جديدة استجابة لشكاوى الصناعيين من انخفاض الجهد الكهربائي في منشآتهم نتيجة قدم المحولة.



وأشار الأخرس إلى أن المحولة الجديدة ستسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وتأمين الجهد المناسب للمنشآت الصناعية في المنطقة.



ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة المستمرة لتطوير البنية التحتية، ورفع موثوقية الشبكة الكهربائية لدى المشتركين.



وكانت الشركة السورية للكهرباء أجرت في أيلول الماضي أعمال صيانة لمحطة تحويل كفرسوسة في محافظة دمشق، بهدف دعم استقرار الشبكة، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، والحد من الأعطال الطارئة.