مؤتمر علمي في اللاذقية يبحث الإدارة المتكاملة للغابات ومواجهة الحرائق

اللاذقية-سانا



انطلقت في المكتبة المركزية بجامعة اللاذقية اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر المتوسطي للإدارة المتكاملة للغابات في مواجهة الحرائق، الذي تنظمه كلية الهندسة الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، وبمشاركة أكاديميين وباحثين ومختصين في الشأن البيئي والحراجي.

ويرافق المؤتمر معرض حراجي بعنوان “حماية الغابات ومنتجاتها”، الذي يقام في بهو كلية الهندسة الزراعية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، متضمناً منتجات حراجية وغابية متنوعة، إلى جانب مواد تعريفية حول أساليب حماية الغابات وإدارتها المستدامة.







ويهدف المؤتمر، الذي تشارك فيه وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إلى تعزيز البحث العلمي، وتطوير آليات الحد من حرائق الغابات وحماية الموارد الحراجية، إضافةً إلى دعم أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز التكامل بين الدراسات العلمية وجهود الاستجابة الميدانية.



وأكد معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث منير مصطفى في تصريح لمراسل سانا، أهمية المؤتمر بوصفه منصة علمية لتبادل الخبرات والأبحاث المتعلقة بالاستجابة لحرائق الغابات، مشيراً إلى أن الوزارة شاركت إلى جانب الوزارات والجهات المعنية والمنظمات الدولية، ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، في وضع رؤية متكاملة للحد من امتداد الحرائق ومنع وقوعها.

وأوضح مصطفى أن التجارب التي مرت بها الوزارة خلال السنوات الماضية، ولا سيما في مواجهة حرائق الغابات في الساحل السوري، شكلت دافعاً لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، لافتاً إلى أن العمل يتركز على تطوير شبكات الإنذار المبكر والاستفادة من الدراسات العلمية لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق ميدانياً.







وأشار إلى أن الوزارة تعوّل على مخرجات المؤتمر بدعم خططها الخاصة بالاستجابة للكوارث والوقاية منها، بما يسهم في الحد من انتشار الحرائق والحفاظ على الثروة الحراجية.



بدوره، بيّن رئيس جامعة اللاذقية إياد فحصة، أن المؤتمر يشكل خطوة علمية متقدمة لتعزيز التكامل في معالجة قضايا الغابات ومكافحة الحرائق، ولا سيما بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من حرائق واسعة خلال السنوات الماضية.



ولفت فحصة إلى أن جلسات المؤتمر تتناول محاور متعددة تشمل دراسة الغطاء النباتي وآليات مراقبته، وسبل التنبؤ بمخاطر الحرائق قبل وقوعها، إضافةً إلى مناقشة أساليب التدخل والإخماد وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وإعادة الغطاء النباتي إليها.



ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل التحديات البيئية التي شهدتها محافظة اللاذقية خلال الأعوام الماضية، ولا سيما الحرائق الواسعة التي طالت مساحات حراجية بريف المحافظة، وأدت إلى أضرار كبيرة في الغطاء النباتي والأراضي الزراعية، الأمر الذي عزز الحاجة إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر، ورفع جاهزية فرق الاستجابة، وتعزيز البحث العلمي في مجال إدارة الغابات ومواجهة الكوارث البيئية.



