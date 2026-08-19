إصابة 7 أشخاص جراء حوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية في سوريا

دمشق-سانا‏

أصيب 7 أشخاص جراء وقوع حوادث سير وحرائق عدة في مناطق مختلفة من سوريا ‏خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء بأن فرقه استجابت لـ 12 ‏حادث سير، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص وقدمت الإسعافات الأولية لهم، ونقلتهم ‏إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمّنت أماكنها.‏

‏ ‏وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة:‏

‏-تخفيف السرعة.‏

‏-التأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح وماسحات الزجاج.‏

‏-تجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف ‏المحمول.‏

‏96 حريقاً وإصابة عنصر إطفاء

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 96 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية ‏والمنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، ‏وتمكنت من إخمادها وتبريد مواقعها.‏

وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل إصابة واحدة تعرض لها أحد عناصر الإطفاء، وتم ‏تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع، كما أدت إلى أضرار مادية.‏

وجدد الدفاع المدني دعوة المواطنين إلى: ‏

‏-ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية.

‏-عدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في ‏المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج.

‏-الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل ‏على إزالتها بطرق آمنة.‏

وشهد عدد من المحافظات السورية أمس الأول 12 حادث سير و95 حريقاً، أسفرت ‏عن وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث.‏