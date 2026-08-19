إصابة 7 أشخاص جراء حوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية في سوريا

دمشق-سانا
أصيب 7 أشخاص جراء وقوع حوادث سير وحرائق عدة في مناطق مختلفة من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء بأن فرقه استجابت لـ 12 حادث سير، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص وقدمت الإسعافات الأولية لهم، ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمّنت أماكنها.
وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة:
-تخفيف السرعة.
-التأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح وماسحات الزجاج.
-تجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
96 حريقاً وإصابة عنصر إطفاء
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 96 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية والمنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، وتمكنت من إخمادها وتبريد مواقعها.
وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل إصابة واحدة تعرض لها أحد عناصر الإطفاء، وتم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع، كما أدت إلى أضرار مادية.
وجدد الدفاع المدني دعوة المواطنين إلى:
-ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية.
-عدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج.
-الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وشهد عدد من المحافظات السورية أمس الأول 12 حادث سير و95 حريقاً، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.