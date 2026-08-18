العدالة الانتقالية: الحكم بإعدام المتهم وسيم الأسد ركيزة أساسية في ترسيخ سيادة القانون

دمشق-سانا



أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن حكم الإعدام بحق المتهم وسيم بديع الأسد الذي صدر اليوم الثلاثاء، يشكل ركيزة أساسية في مسار ترسيخ سيادة القانون وتطبيق آليات العدالة الانتقالية وفق المعايير الدولية والضمانات الوطنية.



وأشارت الهيئة في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام، إلى استمرار جهودها في متابعة القضايا القضائية لضمان إنصاف الضحايا، وتوثيق الحقائق، ومحاربة الإفلات من العقاب.



وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قضت في وقت سابق اليوم بإعدام المتهم وسيم الأسد ‏ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، بعد ‏إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ‏وجرائم حرب بحق الشعب السوري خلال عهد ‏النظام البائد، وذلك خلال الجلسة ‏السادسة من المحاكمة المخصصة للنطق بالحكم.‏



وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان وحضرها عدد من أعضاء الهيئة الوطنية ‌‏‌‏للعدالة الانتقالية، وممثلون عن منظمات ‏قانونية وإنسانية دولية‏.‏

