مـشـاهـد لـمـسـجـد خـالـد بن الوليد في مدينة حمص
عودة النشاط الإنتاجي لمعملي الإنشاءات المعدنية والخشبية في اللاذقية بعد إعادة التأهيل
“ستارت أب سوريا 2026” تعلن الفائزين بجوائز ريادة الأعمال في دمشق
مشاهد روحانية من صلاة الجمعة في الجامع العمري بدرعا
إقامة أول صلاة جمعة في مسجد التكية السليمانية بدمشق بعد 15 عاماً من الانقطاع
في مؤتمر تخصصي.. خبرات المغتربين تدعم أطباء الأشعة في المشافي السورية
السيول تضرب ريف حمص الشرقي.. وجهود لإعادة فتح الطرق المتضررة وتأهيلها
إنجاز 54% من خطة تعزيل المصارف ومجاري السيول في طرطوس استعداداً للموسم المطري
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