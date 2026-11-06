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مـشـاهـد لـمـسـجـد خـالـد بن الوليد في مدينة حمص

“من التهجير إلى البناء” مؤتمر حول دور السوريين في ألمانيا بإعادة الإعمار
ورشات عمل وحوارات ملهمة في مؤتمر ريادة الأعمال بجامعة الشمال في سرمدا
بتوجيه من الرئيس الشرع.. منحة مالية بمليون دولار لدعم ‌‏مستشفى تدمر الوطني والنهوض به‏
تزويد منطقة سنجار في إدلب بأجهزة ومعدات طبية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأهالي
من لقاء الرئيس أحمد الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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