نائب وزير الداخلية يبحث مع المبعوثة الخاصة البريطانية التعاون الأمني والملفات الإنسانية

دمشق-سانا

استقبل نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان وفداً من سفارة المملكة المتحدة، برئاسة المبعوثة الخاصة للمملكة المتحدة لشؤون سوريا آن سنو، يرافقها المستشار الإنساني في مكتب المملكة المتحدة لشؤون سوريا إرلند لينكلاتر، وبحضور مدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة.

وتركز اللقاء الذي جرى اليوم الخميس، حول دفع عجلة التعاون الأمني بين الجانبين، ولا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب، وبرامج بناء القدرات المؤسسية، ودعم قطاع الأمن، مع التأكيد على دور المملكة المتحدة في دعم الجهود الدولية المتعلقة بالملف السوري.

كما تناول الجانبان الأوضاع في شمال شرق سوريا، والتطورات في محافظة السويداء، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بملف مخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز، والخطط المتعلقة بالرعايا الأجانب، ومعالجة التداعيات الإنسانية والأمنية لهذه الملفات انسجاماً مع المعايير الدولية المعتمدة.

وتعمل سوريا على زيادة التعاون مع الدول الصديقة والشريكة، لتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية التي خلّفها النظام البائد، وتشمل هذه الجهود تطوير برامج مكافحة الإرهاب، وجرائم المخدرات، إضافة إلى دعم مشاريع بناء القدرات، ورفع جاهزية قوى الأمن الداخلي، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار، وتعزيز منظومة الأمن الوطني.