مرور دير الزور يواصل حملة ضبط المركبات المخالفة بالأضواء الباهرة

دير الزور-سانا



يواصل فرع المرور في محافظة دير الزور حملاته الميدانية لضبط المركبات المخالفة والمزودة بالأضواء الباهرة “الزينون”، وذلك ضمن جهوده الدائمة لضمان السلامة العامة.



وذكرت قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة في صفحتها على فيسبوك اليوم الجمعة، أن هذه الإجراءات تأتي للحد من الحوادث المرورية، نظراً لما تسببه تلك الأضواء من حجب للرؤية وتهديد مباشر لحياة مستخدمي الطريق.



وتعمل الدوريات على اتخاذ التدابير القانونية الرادعة بحق المخالفين لتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.



وانطلقت الحملة في الـ 9 من الشهر الجاري بعد زيادة الشكاوى من الأضواء الباهرة، لما تسببه من ضرر على مستخدمي الطريق وراكبي الآليات.



