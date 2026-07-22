إطلاق الأعمال التمهيدية لمشروع مشفى الضمير الوطني

دمشق-سانا

انطلقت يوم أمس الثلاثاء، الأعمال التحضيرية في موقع مشروع مشفى الضمير الوطني بمدينة الضمير في ريف دمشق، وتشمل تسوية الموقع وترحيل الأنقاض، وتحديد مساحة العقار تمهيداً لوضع حجر الأساس للمشفى.

وأوضح رئيس المجلس المحلي في المدينة المهندس محمد سليمان جيرودية في تصريح لمراسل سانا، أن المراسلات والموافقات الرسمية بين محافظة ريف دمشق ومديرية صحة ريف دمشق لا تزال قيد الاستكمال لتخصيص مساحة 20 دونماً للمشروع.

وأضاف أن تحديد موعد وضع حجر الأساس سيتم بعد الانتهاء من الأعمال التمهيدية واستكمال الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة المشروع، تتولى التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة الجوانب الإدارية والفنية.

وأشار جيرودية إلى أن دعم المشروع يقتصر حالياً على المجتمع المحلي، مع وجود تنسيق وتواصل من قبل المحافظة مع عدد من المنظمات للمساهمة في تنفيذه، لافتاً إلى أن المجتمع المحلي جمع حتى الآن نحو 65 ألف دولار أمريكي أودعت في الصندوق الخاص بالمشفى لدى أمين صندوق اللجنة، فيما لا تزال التكلفة الإجمالية للمشروع غير محددة.

وبين أن المواصفات الأولية للمشفى تتضمن 60 سريراً وأقساماً للجراحة العامة والإسعاف والمخبر والتوليد وغسيل الكلى، وهي مواصفات لا تزال قيد الاعتماد حيث من المتوقع أن يخدم المشفى نحو 70 ألف نسمة من سكان المدينة ومحيطها.

ويأتي مشروع إنشاء مشفى الضمير الوطني الذي تشرف عليه الجهات الحكومية ووزارة الصحة في إطار جهود إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية القطاع الصحي في محافظة ريف دمشق.