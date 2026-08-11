وزارتا التنمية الإدارية والثقافة تعلنان شواغر وظيفية في هيئة الموسوعة العربية بدمشق

دمشق-سانا



أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، عن توافر شواغر وظيفية لدى هيئة الموسوعة العربية، وذلك في محافظة دمشق.



وذكرت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام، أن التفاصيل حول الشواغر المتاحة متوافرة ضمن الرابط الآتي:

https://bit.ly/hiring20260730



وبينت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف بتاريخ 18-8-2026، ويتم تقديم طلب التوظيف عبر الرابط الآتي:

https://bit.ly/applying20260730



وأوضحت أنه بالنسبة لقبول طلب الموظَّف المثبت في القطاع العام، يشترط إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المُتقدِّم، مشيرة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها.



ووفق الوزارة، تتمثل أبرز معايير المفاضلة بين المُتقدِّمين في الاختصاص العلمي العام والدقيق، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر، مشيرة إلى أنه يتمّ التواصل فقط مع المُتقدِّمين المُرشَّحين لشغل مركز العمل المُحدَّد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.



وتعلن وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، عن توفر شواغر وظيفية، بشكل مستمر وتحدد تفاصيل الشواغر ومعايير المفاضلة وآلية وموعد تقديم طلبات التوظيف.