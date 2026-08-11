تعبيد وتزفيت طريق أم الميادن – نصيب بطول 4.3 كم في ريف درعا

درعا-سانا
بدأت مديرية الخدمات الفنية في محافظة درعا أعمال تعبيد وتزفيت طريق أم الميادن – نصيب بطول نحو 4.3 كم.
وأوضح رئيس دائرة تنفيذ الطرق في الخدمات الفنية بمحافظة درعا شافي العبدالله لمراسلة سانا، اليوم الثلاثاء، أن الطريق خدمي، ويشكل امتداداً لمحور مدينة درعا، ويأتي تنفيذه ضمن خطة متكاملة تشمل 48 كيلومتراً موزعة على أجزاء ومواقع مختلفة في أنحاء المحافظة، بهدف تحسين واقع شبكة الطرق.
وأشار العبدالله، إلى أن تنفيذ الأعمال يتم بالإمكانات الذاتية للخدمات الفنية من خلال مجبل الخدمات وآلياتها وكوادرها الفنية.
بدوره أكد رئيس بلدية بلدة أم الميادن غالب المصري، أن الطريق يكتسب أهمية خدمية، ما يجعل تأهيله خطوة مهمة لتحسين حركة المرور وخدمة الأهالي في المنطقة، وخاصة أنه لم تشهد أعمال تزفيت أو تعبيد منذ أكثر من خمسة عشر عاماً.
ويأتي تنفيذ المشروع ضمن أعمال إعادة تأهيل وإصلاح الطرقات الرئيسية في مناطق مختلفة في المحافظة بعد تعرضها للإهمال والتخريب، جراء قصف النظام البائد وفساده خلال السنوات الماضية.