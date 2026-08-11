تعبيد وتزفيت طريق أم الميادن – نصيب بطول 4.3 كم في ريف درعا

بدوره أكد رئيس بلدية بلدة أم الميادن غالب المصري، أن الطريق يكتسب أهمية خدمية، ما يجعل تأهيله خطوة مهمة لتحسين حركة المرور وخدمة الأهالي في المنطقة، وخاصة أنه لم تشهد أعمال تزفيت أو تعبيد منذ أكثر من خمسة عشر عاماً.