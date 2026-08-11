تعبيد وتزفيت طريق أم الميادن – نصيب بطول 4.3 كم في ريف درعا

درعا-سانا

بدأت مديرية الخدمات الفنية في محافظة درعا أعمال تعبيد وتزفيت طريق أم الميادن – نصيب بطول نحو 4.3 كم.

DSC4566 تعبيد وتزفيت طريق أم الميادن - نصيب بطول 4.3 كم في ريف درعا

وأوضح رئيس دائرة تنفيذ الطرق في الخدمات الفنية بمحافظة درعا شافي العبدالله لمراسلة سانا، اليوم الثلاثاء، أن الطريق خدمي، ويشكل امتداداً لمحور مدينة درعا، ويأتي تنفيذه ضمن خطة متكاملة تشمل 48 كيلومتراً موزعة على أجزاء ومواقع مختلفة في أنحاء المحافظة، بهدف تحسين واقع شبكة الطرق.

وأشار العبدالله، إلى أن تنفيذ الأعمال يتم بالإمكانات الذاتية للخدمات الفنية من خلال مجبل الخدمات وآلياتها وكوادرها الفنية.

DSC4530 تعبيد وتزفيت طريق أم الميادن - نصيب بطول 4.3 كم في ريف درعا

بدوره أكد رئيس بلدية بلدة أم الميادن غالب المصري، أن الطريق يكتسب أهمية خدمية، ما يجعل تأهيله خطوة مهمة لتحسين حركة المرور وخدمة الأهالي في المنطقة، وخاصة أنه لم تشهد أعمال تزفيت أو تعبيد منذ أكثر من خمسة عشر عاماً.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن أعمال إعادة تأهيل وإصلاح الطرقات الرئيسية في مناطق مختلفة في المحافظة بعد تعرضها للإهمال والتخريب، جراء قصف النظام البائد وفساده خلال السنوات الماضية.

DSC4541 تعبيد وتزفيت طريق أم الميادن - نصيب بطول 4.3 كم في ريف درعا
DSC4551 تعبيد وتزفيت طريق أم الميادن - نصيب بطول 4.3 كم في ريف درعا
DSC4578 تعبيد وتزفيت طريق أم الميادن - نصيب بطول 4.3 كم في ريف درعا
DSC4600 تعبيد وتزفيت طريق أم الميادن - نصيب بطول 4.3 كم في ريف درعا
DSC4605 تعبيد وتزفيت طريق أم الميادن - نصيب بطول 4.3 كم في ريف درعا
dji fly ٢٠٢٦٠٨١١ ١١٥١٥٢ 0157 1786441007239 photo تعبيد وتزفيت طريق أم الميادن - نصيب بطول 4.3 كم في ريف درعا
dji fly ٢٠٢٦٠٨١١ ١٢٠٠٢٤ 0181 1786440646720 photo تعبيد وتزفيت طريق أم الميادن - نصيب بطول 4.3 كم في ريف درعا
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