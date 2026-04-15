تواصل أعمال تأهيل مركز الحبوب والصويمعة المعدنية في نوى بريف درعا

درعا-سانا

تتواصل أعمال إعادة تأهيل وترميم مركز الحبوب والصويمعة المعدنية في مدينة نوى بريف درعا الغربي، لتحسين عمليات استلام وتخزين الحبوب.

وأوضح رئيس الدائرة الفنية في فرع المؤسسة السورية للحبوب بدرعا محمد المصري لمراسل سانا، اليوم الأربعاء، أن الفرع يقوم بإعادة تأهيل المركز والصويمعة اللذين خرجا عن خدمة الفلاحين منذ بداية الثورة السورية، ما يضمن تقديم خدمة استلام القمح من فلاحي مدينة نوى والمنطقة الغربية للمحافظة.

وبين المصري أن الأعمال تستمر شهرين ونصف الشهر، وتشمل صيانة الجسم المعدني للصويمعة، وصيانة المحركات، واستكمال النواقص، وتجهيز غرفة التحكم كاملة مع المستلزمات التي تضمن استمرارية التشغيل والعمل، بالإضافة إلى الأعمال المدنية من أبنية ومرافق.

من جهته بين علاء الغزالي من كوادر فرع المؤسسة السورية للحبوب، أن أعمال إعادة التاهيل تسهم في تخفيف الأعباء والتكاليف عن الفلاحين، عبر تقصير مسافة التسويق، وزيادة السعة التخزينية لصوامع الحبوب في درعا خلال الموسم الزراعي الحالي.

يذكر أن صويمعة نوى تستوعب نحو 10 آلاف طن من محصول القمح، وتعتبر الوحيدة التي تقدم الخدمة لفلاحي نوى والمنطقة المحيطة، وجرى البدء بأعمال إعادة تأهيلها في الرابع من الشهر الجاري.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك