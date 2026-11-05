بدء تنفيذ خط صرف صحي جديد في داريا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا



بدأ مجلس مدينة داريا تنفيذ مشروع لمد خط صرف صحي جديد في منطقة المعامل على أوتوستراد درعا، بطول 1500 متر، بهدف تأمين خدمات الصرف الصحي للمنشآت الصناعية والتجارية، وذلك ضمن أعمال صيانة وتأهيل شبكات الصرف في المدينة.



وأوضح المشرف على المشروع المهندس محمد عبد الحفيظ في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الخط يبدأ من الجهة الشمالية لمركز التاون سنتر، ويمتد باتجاه طريق القدم – القزاز، بعمق يصل إلى نحو ثلاثة أمتار، مشيراً إلى أن مدة إنجازه تُقدّر بنحو شهر.



وبيّن عبد الحفيظ أن تنفيذ المشروع يتم بدعم وتمويل من المنشآت الصناعية والتجارية والمجتمع المحلي في المنطقة، فيما تتولى بلدية داريا الإشراف على الأعمال، وتوفير الآليات اللازمة لتنفيذها.



وتندرج الأعمال ضمن جهود تحسين البنية التحتية في داريا، وتطوير خدمات الصرف الصحي بما يلبي احتياجات المنشآت والأهالي.