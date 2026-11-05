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بدء تنفيذ خط صرف صحي جديد في داريا بريف دمشق

IMG 3537 بدء تنفيذ خط صرف صحي جديد في داريا بريف دمشق
جانب من خط الصرف الصحي الذي بدأت مدينة داريا بتنفيذه بطول 1500 متر في منطقة المعامل-ريف دمشق-5-11-2026-سانا

 ريف دمشق-سانا
 
بدأ مجلس مدينة داريا تنفيذ مشروع لمد خط صرف صحي جديد في منطقة المعامل على أوتوستراد درعا، بطول 1500 متر، بهدف تأمين خدمات الصرف الصحي للمنشآت الصناعية والتجارية، وذلك ضمن أعمال صيانة وتأهيل شبكات الصرف في المدينة.
 
وأوضح المشرف على المشروع المهندس محمد عبد الحفيظ في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الخط يبدأ من الجهة الشمالية لمركز التاون سنتر، ويمتد باتجاه طريق القدم – القزاز، بعمق يصل إلى نحو ثلاثة أمتار، مشيراً إلى أن مدة إنجازه تُقدّر بنحو شهر.
 
وبيّن عبد الحفيظ أن تنفيذ المشروع يتم بدعم وتمويل من المنشآت الصناعية والتجارية والمجتمع المحلي في المنطقة، فيما تتولى بلدية داريا الإشراف على الأعمال، وتوفير الآليات اللازمة لتنفيذها.
 
وتندرج الأعمال ضمن جهود تحسين البنية التحتية في داريا، وتطوير خدمات الصرف الصحي بما يلبي احتياجات المنشآت والأهالي.

dji fly 20261103 10248 م 778 1793700285102 photo بدء تنفيذ خط صرف صحي جديد في داريا بريف دمشق
IMG 3530 بدء تنفيذ خط صرف صحي جديد في داريا بريف دمشق
dji fly 20261103 10216 م 777 1793700286728 photo بدء تنفيذ خط صرف صحي جديد في داريا بريف دمشق
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