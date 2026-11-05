بازار خيري في القنيطرة لدعم الأسر المنتجة وإحياء التراث

القنيطرة-سانا
أقامت الجمعية الخيرية الشركسية في سوريا، اليوم الخميس، بازاراً خيرياً في مدينة السلام بالقنيطرة، بمشاركة أصحاب مشاريع صغيرة وأسر منتجة، بهدف توفير منفذ لتسويق منتجاتهم، ودعم الحرف اليدوية والتراثية وإحياء بعضها والحفاظ عليها من الاندثار.
وضم البازار تشكيلة من المنتجات والمشغولات الشركسية والشعبية التقليدية واليدوية، شملت الألبسة والإكسسوارات والمنظفات والمأكولات، بما يتيح للمشاركين عرض منتجاتهم وتسويقها، ويوفر للزوار فرصة التسوق وتلبية احتياجاتهم.
دعم المشاريع وتمكين الأسر المنتجة
وأوضح نائب رئيس الجمعية الخيرية الشركسية بدمشق هيثم أحمد صوقار لـ سانا، أن إقامة البازار للمرة الأولى في القنيطرة تهدف إلى تعزيز التشاركية بين أبناء المجتمع المحلي، وتطوير العمل الخيري، وإتاحة الفرصة للمشاركين لتسويق منتجاتهم وأعمالهم اليدوية والتراثية.
وأشار صوقار إلى أهمية دعم الأهالي وتعزيز تمسكهم بأرضهم، ولا سيما أبناء المكون الشركسي في المحافظة، في ظل الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى التضييق عليهم ودفعهم إلى الهجرة.
من جهتها، بينت المشاركة عائدة عثمان أن مشاركتها تهدف إلى دعم العمل الإنساني من خلال تقديم منتجات بأسعار مخفضة وجودة مميزة، مؤكدة أهمية التعاون المجتمعي، ومعربة عن أملها في تنظيم البازار بصورة دورية ليكون سنداً للعائلات ذات الدخل المحدود.
وتُعد الجمعية الخيرية الشركسية من الجمعيات العاملة في المجالين الخيري والتنموي في سوريا، وتقدم خدمات إنسانية ورعاية طبية ومساعدات غذائية ودعماً للطلاب، إلى جانب ورشات للتدريب المهني في الخياطة وصناعة الحلويات والأعمال اليدوية والتراثية.