بازار خيري في القنيطرة لدعم الأسر المنتجة وإحياء التراث

القنيطرة-سانا

أقامت الجمعية الخيرية الشركسية في سوريا، اليوم الخميس، بازاراً خيرياً في مدينة السلام ‏بالقنيطرة، بمشاركة أصحاب مشاريع صغيرة وأسر منتجة، بهدف توفير منفذ لتسويق منتجاتهم، ‏ودعم الحرف اليدوية والتراثية وإحياء بعضها والحفاظ عليها من الاندثار.‏

وضم البازار تشكيلة من المنتجات والمشغولات الشركسية والشعبية التقليدية واليدوية، شملت ‏الألبسة والإكسسوارات والمنظفات والمأكولات، بما يتيح للمشاركين عرض منتجاتهم وتسويقها، ‏ويوفر للزوار فرصة التسوق وتلبية احتياجاتهم.‏

دعم المشاريع وتمكين الأسر المنتجة

وأوضح نائب رئيس الجمعية الخيرية الشركسية بدمشق هيثم أحمد صوقار لـ سانا، أن إقامة ‏البازار للمرة الأولى في القنيطرة تهدف إلى تعزيز التشاركية بين أبناء المجتمع المحلي، وتطوير ‏العمل الخيري، وإتاحة الفرصة للمشاركين لتسويق منتجاتهم وأعمالهم اليدوية والتراثية.‏

وأشار صوقار إلى أهمية دعم الأهالي وتعزيز تمسكهم بأرضهم، ولا سيما أبناء المكون الشركسي ‏في المحافظة، في ظل الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى التضييق عليهم ودفعهم إلى الهجرة.‏

من جهتها، بينت المشاركة عائدة عثمان أن مشاركتها تهدف إلى دعم العمل الإنساني من خلال ‏تقديم منتجات بأسعار مخفضة وجودة مميزة، مؤكدة أهمية التعاون المجتمعي، ومعربة عن أملها ‏في تنظيم البازار بصورة دورية ليكون سنداً للعائلات ذات الدخل المحدود.‏

وتُعد الجمعية الخيرية الشركسية من الجمعيات العاملة في المجالين الخيري والتنموي في سوريا، ‏وتقدم خدمات إنسانية ورعاية طبية ومساعدات غذائية ودعماً للطلاب، إلى جانب ورشات ‏للتدريب المهني في الخياطة وصناعة الحلويات والأعمال اليدوية والتراثية.‏