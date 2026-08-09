العدالة الانتقالية لـ سانا: إفادات الضحايا في ملف “الشعار” تعزز مسار العدالة والإنصاف

دمشق-سانا

دعا مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحامي رديف مصطفى، الضحايا والمتضررين وكل ‏من لديه معلومات أو إفادات تتعلق بجرائم جسيمة وقعت خلال فترة تولي محمد الشعار عدداً من المواقع القيادية في عهد ‏النظام البائد، ولا سيما قبل عام 2011، إلى تقديمها وفق الأصول القانونية.‏

إتاحة المجال أمام الضحايا للمشاركة في مسار العدالة

وأوضح مصطفى، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تؤكد، في ‏إطار متابعة ملف الشعار الذي شغل عدداً من المواقع القيادية زمن النظام البائد، من بينها رئاسة عدة أفرع أمنية ووزارة ‏الداخلية، أن هذه الدعوة تأتي ضمن الولاية الزمنية للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.‏

وبيّن أنه يمكن تقديم الإفادات والادعاءات عبر إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة، أو غرف النيابات العامة المختصة ‏بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية، بما يتيح للضحايا وذويهم والمتضررين المشاركة في مسار العدالة وتقديم ما لديهم ‏من معلومات، ويعزز حضورهم وحقوقهم في الإجراءات القضائية‏، ويسهم في استكمال الوقائع المتعلقة بالجرائم محل ‏التحقيق.‏

حق الضحايا في العدالة والإنصاف

وأكد مصطفى أن إشراك الضحايا ليس إجراءً شكلياً، وإنما جزء أساسي من مسار العدالة الانتقالية، ويسهم في تعزيز الملفات ‏والأدلة وربط الوقائع بالشهادات، بما يدعم الوصول إلى الحقيقة ويعزز حق الضحايا في العدالة والإنصاف.‏

وشدد على أن جميع الإفادات والادعاءات المقدمة ستخضع للتقييم والتحقق وفق الأصول القانونية، وأن المسؤولية الجزائية ‏لا تقوم على مجرد الادعاء، بل تستند إلى التحقيق والأدلة والوقائع التي تنظر فيها الجهات القضائية المختصة، مع ضمان ‏حقوق جميع أطراف الدعوى وفق القانون.‏

وتعمل سوريا منذ التحرير على تعزيز مسار العدالة الانتقالية وتطوير أطره المؤسساتية لمعالجة إرث الانتهاكات بصورة ‏شاملة ومنظمة، إذ أصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ17 من أيار 2025 المرسوم رقم /20/ القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية ‏للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع أنحاء الأراضي ‏السورية.‏