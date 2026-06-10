وزارة الزراعة تناقش في ورشة عمل تطوير إدارة أملاك الدولة وتوسيع فرص الاستثمار الزراعي

دمشق-سانا

أقامت الهيئة العامة لأملاك الدولة ورشة عمل متخصصة اليوم الأربعاء، ناقشت فيها واقع أملاك الدولة والتحديات التي تواجه إدارتها، وذلك بحضور وزير الزراعة باسل سويدان.

وتناولت الورشة التي أقيمت في مبنى الوزارة المقترحات والمنهجيات التي تسهم في تحسين إدارة هذه الأملاك، وتطوير إيراداتها، وتوسيع فرص الاستثمار الزراعي فيها.

وتضمنت الورشة التي شارك فيها مديرو فروع الهيئة العامة لأملاك الدولة في المحافظات والخبير عمر عبد العزيز الحلاج، بحث آليات تطوير العمل وتعزيز كفاءة إدارة واستثمار أملاك الدولة، بما يحقق أفضل مردود اقتصادي وتنموي.

من جهته، أكد وزير الزراعة باسل سويدان أهمية إجراء مسح شامل لكل العقارات التابعة للدولة في مختلف المحافظات، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة، تسهم في تحسين عمليات الإدارة والاستثمار واتخاذ القرار.

وأشار سويدان إلى أن وزارة الزراعة ستعمل بشكل تدريجي على تزويد فروع الهيئة بالتجهيزات والآليات اللازمة، بما يضمن تنفيذ أعمال المسح والحصر وفق أفضل المعايير، ويسهم في تعزيز كفاءة إدارة أملاك الدولة، والاستفادة المثلى منها في دعم التنمية الزراعية.

يشار إلى أن الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، ومقرها دمشق، تهدف إلى إدارة وحماية أملاك الدولة الخاصة على الوجه الأمثل، وصيانتها واستثمارها بما يحقق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة.