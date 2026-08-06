شيخاني: ملاحقة مسؤولي الهجمات الكيميائية ضرورة لإنصاف الضحايا

دمشق-سانا‏

أكد مدير المركز السوري لتوثيق الانتهاكات الكيميائية نضال شيخاني، أهمية مواصلة ملاحقة المسؤولين عن الهجمات ‏الكيميائية التي شهدتها سوريا، ولا سيما الهجوم على مدينة دوما، مشدداً على أن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا يتطلبان ‏استكمال إجراءات المحاسبة وطنياً ودولياً.‏

وأوضح شيخاني، في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية اليوم الأربعاء، أن جهود المحاسبة يجب أن تترافق مع توفير الرعاية ‏والدعم للناجين والمتضررين، وإعادة تأهيلهم صحياً ونفسياً.‏

وأشار إلى أن إحياء ذكرى الهجوم الكيميائي على دوما يسهم في حفظ الذاكرة الجماعية للسوريين، ويحول دون تجاهل هذه ‏الجرائم أو طمس آثارها، لافتاً إلى أن تداعياتها الصحية والنفسية والاجتماعية لا تزال تؤثر في شعور المجتمعات المحلية ‏بالأمن والاستقرار.‏

وبيّن شيخاني أن المركز يوثق الانتهاكات الكيميائية وفق منهجية تقوم على جمع البيانات والتحقق من الشهادات ومقارنتها ‏بالمعايير الدولية، بما يدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والآليات الدولية المختصة في تحديد المسؤوليات وإثبات ‏استخدام هذه الأسلحة.‏

ولفت إلى أن ملفات الانتهاكات تُحال إلى الجهات الدولية المعنية، بالتوازي مع جهود وزارتي العدل والداخلية لملاحقة ‏المتورطين، وتحديد المسؤولين عن إصدار أوامر استخدام الأسلحة الكيميائية وتنفيذها.‏

وأوضح شيخاني أن الناجين لا يزالون يعانون آثاراً صحية ونفسية طويلة الأمد، تشمل إصابات دائمة وتشوهات خلقية ‏واضطرابات عصبية ونفسية، مؤكداً ضرورة إنشاء جهة متخصصة لمتابعة ملفاتهم، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية لهم، ‏والعمل على جبر الضرر.‏

وأشار إلى الأضرار البيئية والزراعية الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، ولا سيما تلوث التربة وتضرر الأراضي ‏الزراعية، ما يستدعي تنفيذ برامج طويلة الأمد لإعادة تأهيلها وإعادتها إلى الإنتاج.‏

وحول التحديات التي تعيق تحقيق العدالة، بيّن شيخاني أن عدداً من المتورطين الرئيسيين غادروا سوريا، ما يتطلب تعزيز ‏التعاون القضائي الدولي، واستكمال اتفاقيات تسليم المطلوبين، والتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، ‏لضمان ملاحقة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة.‏

وقد أثبت تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (‏OPCW‏)، الصادر في الـ 27 من ‏كانون الثاني 2023، مسؤولية النظام البائد بشكل مباشر عن تنفيذ الهجوم الكيميائي على دوما في السابع من نيسان عام ‌‏2018 باستخدام غاز الكلورين السام، الذي أدى إلى مقتل 43 مدنياً، بينهم عشرة أطفال وخمس عشرة امرأة.‏

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرها الخامس بشأن الهجمات الكيميائية في سوريا، الذي نشر على موقعها في ‏الـ22 من كانون الثاني 2026، أنّ النظام البائد شن هجوماً بغاز الكلور على بلدة كفرزيتا بريف حماة عام 2016، ما أسفر ‏عن إصابة 35 شخصاً على الأقل بشكل مباشر، وإلحاق الضرر بآخرين.‏

وفي الـ 21 من نيسان عام 2021 قررت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق حقوق سوريا داخل ‏المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، بعد أن أثبتت المنظمة استخدام النظام البائد للأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت ‏في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة 2017، وفي مدينة سراقب بمحافظة إدلب في شباط عام 2018.‏