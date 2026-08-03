قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة



القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزاً على الطريق الرئيسي فيها، ومنعت الأهالي من المرور.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت في القرية، ونصبت حاجزاً على الطريق الرئيسي المار فيها الذي يربطها بالريف الجنوبي، وعمدت إلى إيقاف المارة وإغلاق الطريق أمامهم وإجبارهم على العودة من حيث أتوا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، توغلت أمس الأحد في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، حيث انتشرت قوة مؤلفة من خمس آليات عسكرية في الساحة الرئيسية وسط البلدة، دون ورود معلومات عن أي حالة اعتقال.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في ‏الجنوب السوري، وإقامة الحواجز العسكرية، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‏وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.‏



وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب السوري.‏