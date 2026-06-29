مجلس مدينة الرقة يباشر تنفيذ مشاريع لتعبيد الطرق وتأهيل البنى التحتية

الرقة-سانا

باشر مجلس مدينة الرقة، اليوم الإثنين، تنفيذ مشاريع لتأهيل الطرق والبنى التحتية في المدينة، ضمن خطة خدمية تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي وتطوير شبكة الطرق والمرافق الأساسية.

IMG 0685 مجلس مدينة الرقة يباشر تنفيذ مشاريع لتعبيد الطرق وتأهيل البنى التحتية

وأوضح رئيس دائرة الدراسات في مديرية الشؤون الفنية بمجلس مدينة الرقة جمعة الحجاج لمراسل سانا، أن الأعمال تأتي تنفيذاً لتوجيهات محافظة الرقة ورئاسة مجلس المدينة، وبعد استكمال الدراسات والخطط الفنية اللازمة لإعادة تأهيل الطرق والبنى التحتية في المدينة.

وأضاف الحجاج: إن المرحلة الأولى من الأعمال انطلقت من محور شارع الكورنيش باتجاه دوار الساعة، ضمن خطة تشمل عدداً من الشوارع الرئيسية بأطوال تتجاوز 7 كيلومترات، بهدف تحسين واقع الطرق وتسهيل حركة السير.

وأشار رئيس دائرة الدراسات في مديرية الشؤون الفنية، إلى إعداد دراسة موازية لتأهيل شبكات الصرف الصحي تتضمن إنشاء واستبدال أجزاء من الشبكات المتضررة، مبيناً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المشاريع الخدمية الأخرى التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود المبذولة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في مدينة الرقة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تحسين الواقع الخدمي.

جولة تفقدية على مراكز البريد المتضررة في دير الزور تمهيداً لإعادتها للخدمة 
التهاب الكبد الفيروسي لدى الدواجن… ورشة عمل في جامعة حماة
تخدم نحو 1300 منزل.. إعادة تشغيل بئر شهبا 2 بالسويداء
القبض على قاتل الشاب يوسف خطيب في إدلب… والأمن الداخلي يكشف تفاصيل الجريمة
الداخلية تنظّم تدريباً ميدانياً لطلاب الشرطة السياحية في معبد عمريت الأثري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى