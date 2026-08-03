الداخلية والشؤون الاجتماعية تتخذان إجراءات مشتركة فيما يتعلق بملف المفقودين وأبنائهم

دمشق-سانا

بحث وزيرا الداخلية أنس خطاب والشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، عدداً من المواضيع المتعلقة بملف المفقودين وأبنائهم وآليات البحث عن الأطفال المفقودين والتحديات الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بها.

ووفقاً لما نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها على التلغرام، اليوم الإثنين، فإن الاجتماع أسفر عن إسناد التحقيقات في هذه القضايا الحساسة إلى إدارة مكافحة الإرهاب، وتشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية، واعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع أهالي المفقودين، لضمان اطلاعهم السري والدوري على المستجدات، إلى جانب تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين لرسم خريطة شاملة تسرّع في كشف المصير والوصول إلى نتائج ملموسة في قضية الأطفال.

وشارك في الاجتماع مجموعة من أهالي المفقودين، إلى جانب رئيسة لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً وأعضاء اللجنة، وفريق من المتطوعين، وممثلون عن الجهات الأمنية والتحقيقية.

وتم تشكيل لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً في سوريا، بموجب القرار رقم 1806 لعام 2025 وتضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والعدل، والداخلية، والأوقاف، إلى جانب ممثلين عن ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني.