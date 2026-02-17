مقتل مواطن وإصابة آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد بريف تدمر

01 2 20 مقتل مواطن وإصابة آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد بريف تدمر

حمص-سانا

قتل مواطن وأصيب آخر اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد بسيارتهما أثناء تنقلهما في منطقة الشحمة قرب قرية العليانية، جنوب مدينة تدمر.

٢٠٢٥٠٨٢٥ ١٢٠٧٤٩ مقتل مواطن وإصابة آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد بريف تدمر

وأوضح مدير مكتب العلاقات العامة في إدارة منطقة تدمر، زاهر السليم في تصريح لمراسل سانا، أنه تم نقل المصاب إلى مشفى تدمر الوطني لتلقي العلاج، فيما تم تسليم جثمان المتوفى منصور الجدعان لعائلته.

مدير مشفى تدمر الوطني، الدكتور وليد عودة، أشار إلى أن المصاب يخضع حالياً للعلاج، وحالته الصحية مستقرة رغم تعرضه لجروح ناجمة عن شظايا الانفجار.

وتُعد الألغام التي زرعها النظام البائد من أبرز التحديات التي تواجه مناطق البادية، لما تشكله من خطر على حياة المدنيين، فيما تواصل الجهات المعنية في محافظة حمص تنفيذ حملات لإزالة الألغام، وتطهير المناطق المتضررة.

01 1 19 scaled مقتل مواطن وإصابة آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد بريف تدمر
مدير الشؤون السياسية في الحسكة يلتقي وجهاء تل براك في إطار تعزيز الوحدة الوطنية
إصابة 3 عناصر من فرق الهندسة بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف حماة
جمعية محبة ووفا بالسويداء تنظم فعالية “نسائم فرح” للأطفال
غداً … انطلاق حملة التلقيح المدرسية في مدارس دمشق
“تقنيات تشوّه نمط اللفافة”.. دورة تدريبية لكلية العلوم في جامعة حمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك