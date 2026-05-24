تخصيص حافلات لنقل الناخبين من تل حميس وتل براك إلى الحسكة ‏للمشاركة في انتخابات مجلس الشعب

الحسكة-سانا‏

حددت محافظة الحسكة مواقع انطلاق حافلات مخصصة لنقل الناخبين إلى ‏مدينة الحسكة، للمشاركة في انتخابات مجلس الشعب، المقرر انطلاقها الساعة ‏الثامنة من صباح اليوم الأحد.‏

وأوضحت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم، أن حافلات ‏مخصصة لنقل الناخبين من منطقتي تل حميس وتل براك إلى مدينة الحسكة ‏ستنطلق عند الساعة 7.30 صباحاً، للمشاركة في انتخابات أعضاء مجلس ‏الشعب عن دائرتي الحسكة والقامشلي.‏

وأشارت إلى أنه تم تحديد نقطة الانطلاق في مدينة تل حميس من أمام ‏المصرف الزراعي، فيما ستكون نقطة الانطلاق في تل براك من عند الدوار ‏الجنوبي.‏

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب حددت اليوم الأحد، موعداً ‏لإجراء انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن ‏دائرتي الحسكة والقامشلي في ‏محافظة الحسكة، ودائرة عين العرب في ‏محافظة حلب، بحيث تبدأ عملية ‏الاقتراع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً، فيما يتم تمديد ساعة ‌‏واحدة فقط في حال عدم تحقق النسبة الدنيا المطلوبة للاقتراع.‏