تخصيص حافلات لنقل الناخبين من تل حميس وتل براك إلى الحسكة ‏للمشاركة في انتخابات مجلس الشعب

الحسكة-سانا
حددت محافظة الحسكة مواقع انطلاق حافلات مخصصة لنقل الناخبين إلى مدينة الحسكة، للمشاركة في انتخابات مجلس الشعب، المقرر انطلاقها الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد.
وأوضحت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم، أن حافلات مخصصة لنقل الناخبين من منطقتي تل حميس وتل براك إلى مدينة الحسكة ستنطلق عند الساعة 7.30 صباحاً، للمشاركة في انتخابات أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي الحسكة والقامشلي.
وأشارت إلى أنه تم تحديد نقطة الانطلاق في مدينة تل حميس من أمام المصرف الزراعي، فيما ستكون نقطة الانطلاق في تل براك من عند الدوار الجنوبي.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب حددت اليوم الأحد، موعداً لإجراء انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة، ودائرة عين العرب في محافظة حلب، بحيث تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً، فيما يتم تمديد ساعة واحدة فقط في حال عدم تحقق النسبة الدنيا المطلوبة للاقتراع.