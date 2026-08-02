الأمن الداخلي في اللاذقية يفكك عبوة ناسفة مزروعة بمركبة عسكرية في الحفة

بنر الأمن الداخلي في اللاذقية يفكك عبوة ناسفة مزروعة بمركبة عسكرية في الحفة

اللاذقية-سانا
 
فكك الفريق الهندسي التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عبوة ناسفة لاصقة كانت مزروعة في إحدى المركبات التابعة لوزارة الدفاع، وذلك بعد اكتشافها على إحدى نقاط التفتيش في منطقة الحفة.
 
وذكرت قيادة الأمن الداخلي، اليوم الأحد، أن الوحدات الأمنية فرضت على الفور طوقاً أمنياً في محيط الموقع، واتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين المنطقة وحماية المدنيين، قبل أن ينجح الفريق الهندسي في تفكيك العبوة والتعامل معها وفق الأصول الفنية، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

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