دورة تدريبية للكوادر الطبية والإسعافية في حماة ‏بمشاركة أطباء بولنديين ‏

حماة-سانا
أقامت مديرية صحة حماة، بالتعاون مع وفد من الأطباء البولنديين دورة تدريبية عملية للكادر الطبي العامل بالمحافظة، وذلك في مشفى حماة الوطني.
وتتضمن الدورة تعليم المتخصصين في الرعاية الصحية كيفية إدارة حالات الطوارئ القلبية الوعائية المتقدمة، من خلال مزيج من التدريب النظري والعملي مثل الإنعاش القلبي الرئوي عالي الجودة، والتعرف على السكتة القلبية وإدارتها، ومتلازمات الشريان التاجي الحادة، والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى ديناميكيات الفريق والتواصل الفعال.
وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة حماة محمد مصدر، اليوم الأربعاء، أن التدريبات العملية تسهم في تحسين الخبرات والمعارف للكادر الطبي في المحافظة، وخاصة مع وجود أطباء بولنديين.
ولفت مصدر إلى أن البرنامج التدريبي يهدف الى رفع الكفاءة المهنية لأطباء الاختصاص والممرضين في المشفى وعناصر منظومة الإسعاف والطوارئ، عبر تزويدهم بأحدث البروتوكولات الطبية المعتمدة عالمياً، وبما يسهم في رفع مستوى الاستجابة الطارئة وجودة الرعاية الصحية العامة في مشفى حماة الوطني.
يشار إلى أن الدورة التدريبية بدأت أمس الثلاثاء، وتستمر لغاية يوم الجمعة المقبل، وتستهدف الكادر الطبي في مديرية الصحة والمشفى الوطني بحماة.
وكانت مديرية صحة حماة، أطلقت الأسبوع الماضي بالتعاون مع “منظمة الصحة العالمية”، تدريباً متخصصاً استهدف 20 عنصراً من كوادرها الصحية، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية للتعامل مع الأوبئة والجوائح.