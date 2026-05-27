دورة تدريبية للكوادر الطبية والإسعافية في حماة ‏بمشاركة أطباء بولنديين ‏

حماة-سانا‏

أقامت مديرية صحة حماة، بالتعاون مع وفد من الأطباء ‏البولنديين دورة تدريبية عملية للكادر الطبي العامل ‏بالمحافظة، ‏وذلك في مشفى حماة الوطني‎. ‎

وتتضمن الدورة تعليم المتخصصين في الرعاية الصحية ‏كيفية إدارة حالات الطوارئ القلبية الوعائية المتقدمة، من ‏خلال ‏مزيج من التدريب النظري والعملي مثل الإنعاش ‏القلبي الرئوي عالي الجودة، والتعرف على السكتة القلبية ‏وإدارتها، ‏ومتلازمات الشريان التاجي الحادة، والسكتة ‏الدماغية، بالإضافة إلى ديناميكيات الفريق والتواصل ‏الفعال‎.‎

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير المكتب الإعلامي في ‏مديرية صحة حماة محمد مصدر، اليوم الأربعاء، أن ‏التدريبات ‏العملية تسهم في تحسين الخبرات والمعارف ‏للكادر الطبي في المحافظة، وخاصة مع وجود أطباء ‏بولنديين.‏

ولفت مصدر إلى أن البرنامج التدريبي يهدف الى رفع ‏الكفاءة المهنية لأطباء الاختصاص والممرضين في ‏المشفى وعناصر ‏منظومة الإسعاف والطوارئ، عبر ‏تزويدهم بأحدث البروتوكولات الطبية المعتمدة عالمياً، ‏وبما يسهم في رفع مستوى ‏الاستجابة الطارئة وجودة ‏الرعاية الصحية العامة في مشفى حماة الوطني‎.‎

يشار إلى أن الدورة التدريبية بدأت أمس الثلاثاء، وتستمر لغاية يوم الجمعة المقبل، وتستهدف الكادر الطبي ‏في مديرية ‏الصحة والمشفى الوطني بحماة‎.‎

وكانت مديرية صحة حماة، أطلقت الأسبوع الماضي ‏بالتعاون مع “منظمة الصحة العالمية”، تدريباً متخصصاً ‏استهدف ‌‏20 عنصراً من كوادرها الصحية، وذلك في ‏إطار تعزيز الجاهزية للتعامل مع الأوبئة والجوائح‎.‎