ألمانيا تستبعد إرسال مزيد من منظومات باتريوت إلى أوكرانيا

برلين-سانا



استبعدت ألمانيا إرسال مزيد من منظومات الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا، في ظل محدودية قدراتها العسكرية، والحاجة إلى الحفاظ على جاهزية منظومتها الدفاعية.



وأكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم السبت، في تصريح نقله موقع “Aktuell ” الألماني للأخبار، أن برلين قدمت بالفعل لكييف عدداً من منظومات باتريوت، وكميات كبيرة من الصواريخ الاعتراضية، مشيراً إلى أن إرسال منظومات إضافية غير ممكن في الوقت الراهن.



وأضاف، أن مواصلة عمليات التسليم قد تؤدي إلى ظهور ثغرات في قدرات الدفاع الجوي الألمانية، مؤكداً صعوبة تلبية الاحتياجات الأوكرانية دون التأثير على أمن بلاده.

نقص دفاعات أوكرانيا

من جانبها، تواجه أوكرانيا تحديات متزايدة في حماية مجالها الجوي، إذ أقر الرئيس فولوديمير زيلينسكي سابقاً بأن القوات الأوكرانية تعاني نقصاً في صواريخ الدفاع الجوي اللازمة لاعتراض الصواريخ الباليستية.



كما وصف رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني إيغور تشيرنيف وضع منظومات الدفاع الجوي في بلاده بأنه الأسوأ منذ بداية الحرب.

خلافات أوروبية مستمرة

وتأتي التصريحات الألمانية في ظل صعوبات أوروبية في تأمين احتياجات كييف الدفاعية، وخصوصاً منظومات باتريوت والصواريخ الاعتراضية المرتبطة بها.



وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد أشارت في أيلول الماضي إلى تعثر التوصل إلى اتفاق أوروبي بشأن نقل مزيد من صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا.



في المقابل، تواصل روسيا انتقاد الإمدادات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا، معتبرةً أنها تعرقل فرص التوصل إلى تسوية سياسية، وتؤدي إلى إطالة أمد المواجهة.



وتُعد منظومات باتريوت أمريكية الصنع من أبرز أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى، وتُستخدم لاعتراض الطائرات والصواريخ، بما فيها بعض أنواع الصواريخ الباليستية.



ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط عام 2022، أصبحت هذه المنظومات أحد أبرز مطالب كييف العسكرية، في ظل تعرض المدن والبنية التحتية الأوكرانية لهجمات صاروخية متكررة.